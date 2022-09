Zagubiony w czasie - pełny zwiastun rebootu. Tak wygląda nowa wersja kultowego serialu

fot. materiały prasowe

Quantum Leap to zarazem reboot i kontynuacja serialu science fiction pod tytułem Zagubiony w czasie. Ma być fabularne powiązanie, a swego czasu ujawniono, że odtwórca głównej roli w oryginale dostał zaproszenie do gościnnego występu w serialu. Na razie twórcy nie ujawnili, czy do tego dojdzie, ale pierwszy sezon jest wciąż realizowany, więc nie jest wykluczone, że prędzej czy później to ogłoszą. Tymczasem możemy obejrzeć pełny zwiastun i ocenić.

Quantum Leap - zwiastun

Zagubiony w czasie - opis fabuły

Historia rozpoczyna się w 2022 roku. Minęło 30 lat od kiedy dr Sam Beckett (Scott Bakula) wszedł do akceleratora i zniknął. Nowa ekipa dowodzona przez fizyka Bena Songa (Raymond Lee) została zebrana do ponownego zajęcia się projektem, by zrozumieć tajemnicę tej maszyny i człowieka, który ją stworzył. Wszystko się zmienia, gdy Ben bez autoryzacji skacze w przeszłości, tym samym zmuszając swoją ekipę, b y rozwikłali tajemnicę jego powodów. Sam ich nie może udzielić, bo stracił pamięć. Jego towarzyszką podczas kolejnych skoków jest Addison (Caitlin Bassett), która pokazuje mu się w formie hologramu. Tylko on może ją widzieć.

Zagubiony w czasie

Zobacz także:

Nowością w porównaniu do oryginału będzie większe skupienie na wydarzeniach z 2022 roku, które rozgrywają się równolegle. Tak sugeruje zwiastun i szczegółowe streszczenie fabuły.

Quantum Leap - premiera w USA odbędzie się 19 września 2022 roku. Na ten moment nie wiadomo, kto zakupi prawa do emisji w Polsce.