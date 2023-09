Zakonnica 2 wygrywa w box office. Co z Bez litosci 3?

foto. materiał prasowy

Zakonnica 2 debiutuje w Ameryce Północnej zgodnie z szacunkami na poziomie 32,6 mln dolarów. Co prawda, jest to wynik od 39% gorszy niż 53,8 mln dolarów pierwszej części, ale eksperci zwalają to na brak możliwości promowania horroru przez aktorów. Z uwagi na budżet filmu w wysokości zaledwie 38,5 mln dolarów, bez problemu Zakonnica 2 będzie hitem komercyjnym. Na świecie jednak radzi sobie lepiej niż oczekiwano, osiągając wynik 52,7 mln dolarów. Globalny start jest na poziomie 85,3 mln dolarów.

Bez litości 3: Ostatni rozdział spada na drugie miejsce z wynikiem 12,1 mln dolarów, Jest to spadek frekwencji o 65%. Po drugim weekendzie ma w Ameryce Północnej kwotę 61.9 mln dolarów. Łącznie z wpływami ze świata ma kwotę 107,7 mln dolarów przy budżecie 70 mln dolarów. Poprzednie odsłony kończyły w box office w okolicach 200 mln dolarów i zakłada się, że dobrze odebrana trójka też pójdzie w tym kierunku.

Moje wielkie greckie wesele 3 debiutuje na miejscu trzecim z wynikiem 10 mln dolarów. Na swięcie ma 2,65 mln dolarów, więc łącznie ma 12,65 mln dolarów. Budżet zamyka się szacunkowo w kwocie 18 mln dolarów.

Barbie po kolejnym weekendzie ma 1 mld 403 mln dolarów i dalej pnie się w górę. Natomiast Oppenheimer zebrał już 891 mln dolarów. Pierwszy film ma budżet 125 mln dolarów a drugi 100 mln dolarów.