Koniec serialu Zaprzysiężeni po 14 latach. Co jeszcze skasowano?

Zaprzysiężeni jednak zakończą się na 14. sezonie. W czwartek podczas konferencji prasowej z szefową rozrywki telewizji CBS to oficjalnie potwierdzono i decyzji nie zmieniono. Amy Reisenbach podkreśliła, że będą tęsknić za tą produkcją, ale nadszedł ten czas - jesienią 2024 roku wyemitują finałową część 14. sezonu, która zakończy tę fabułę.

Koniec serialu Zaprzysiężeni

Tak skomentowała tę decyzję:

- Chcemy podziękować obsadę i ekipie, wszystkim pracującym przy serialu. Absolutnie będziemy tęsknić za tymi rodzinnym obiadami. To ważne, by ten serial dostał pożegnanie, na jakie zasługuje.

Dziennikarze zwrócili uwagę szefowej, że obsada osobiście zwróciła się do CBS, aby nie kończyć serial. Dlaczego jednak potwierdzono koniec i nie zmieniono decyzji?

- Wszystkie seriale muszą kiedyś się zakończyć. Ważne dla nas jest to, by odświeżyć ramówkę. W grudniu zakończymy ten serial.

CBS - skasowane seriale

Podczas majowych upfrontów, czyli branżowego wydarzenia, podczas którego telewizje podejmują decyzję odnośnie ramówek na kolejny sezon - w tym przypadku 2024/2025, CBS skasowało kilka tytułów. Są to: So Help Me Todd, CSI: Vegas oraz NCIS: Hawaje. Reisenbach wspomina tutaj ponownie o tym, jak ważne jest odświeżenie ramówki i że musieli podjąć trudne decyzje w oparciu o wyniki oglądalności oraz koszty produkcji. Kiepsko to wyglądał zwłąszcza przy ostatnim tytule, co też CBS potwierdziło.