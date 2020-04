Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown - zwiastun filmu dokumentalnego Netflixa

Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown to film dokumentalny wyreżyserowany przez Daniela H. Birmana. Twórca wziął się za prawdziwą historię z 2004 roku, kiedy to na dożywocie skazana została 16-letnia dziewczyna. Cyntoia Denise Brown została aresztowana w Nashville w Tennessee za zamordowanie 43-letniego mężczyzny, który chciał zmusić dziewczynę do stosunku seksualnego. Brown została osądzona jako dorosła i skazana na dożywotnie więzienie - los dziewczyny wydawał się przesądzony.

Film Netflixa poruszy nie tylko kwestie dotyczące zasadności wyroku, ale także pojawią się pytania o jej przeszłość, fizjologię i samo prawo. Zobaczcie zwiastun filmu:

Zobacz także:

Premiera 29 kwietnia na platformie Netflix.