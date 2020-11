Zespół Internet Archive zarchiwizował kultowe animacje Flash

Źródło: Internet Archive

W 2020 roku Flash odejdzie do historii. Firma Adobe zapowiedziała wygaszenie wsparcia dla tej technologii i na dobre spisała ją na straty. Z jednej strony to doskonała informacja, gdyż ta zasobożerna wtyczka potrafiła przytkać najwydajniejsze komputery. Niestety, śmierć Flasha ma też smutną stronę. To w tej technologii powstały tysiące kultowych animacji, które wraz z odejściem wtyczki na zasłużoną emeryturę, odejdą w niebyt.

Na szczęście z pomocą przyszli nam twórcy witryny Internet Archive wyspecjalizowanej w archiwizowaniu treści z sieci. Organizacja stworzyła kolekcję flashowych animacji, które odpalimy na współczesnych komputerach, nieprzystosowanych do współpracy z wtyczką od Adobe.

Wbudowany emulator Flasha unieśmiertelni animacje oraz gry, które przed laty bawiły miliony internautów. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu Ruffle nie będziemy musieli instalować żadnych dodatkowych programów, aby przypomnieć sobie czasy świetności Badgera czy Loituma Girl. Flashowe aplikacje odpalą się bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Choć nie wszystkie tytuły uda się uratować od zapomnienia, dzięki inicjatywie Internet Archive te najpopularniejsze, które święciły triumfy w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, zostaną z nami na dłużej. Katalog zarchiwizowanych produkcji można przejrzeć pod tym linkiem.