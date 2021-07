Zielony rycerz. The Green Knight - pierwsze opinie w sieci. Najlepszy film Davida Lowery'ego?

fot. materiały prasowe

Zielony Rycerz. Green Knight, czyli film oparty na arturiańskich legendach, w lipcu trafi na ekrany kinowe - także te w naszym kraju. Tymczasem już teraz w sieci pojawiły się pierwsze opinie. Wygląda na to, że produkcja, za sterami której stoi David Lowery, jest tytułem, na który naprawdę warto wybrać się do kina.

Krytycy i recenzenci piszą, że warto było czekać na ten film kilkanaście miesięcy. Zwracają uwagę, że takiego podejścia do legend arturiańskich jeszcze nie było. Jak zapowiadają, to jeden z tych filmów, na punkcie którego po seansie można mieć obsesję i nie można przestać o nim myśleć. Zachwycają się, że jest jednocześnie brutalny i sensualny i nazywają tę produkcję najlepszym dotychczasowym filmem Lowery'ego. Bardzo pozytywnie oceniają kostiumy i muzykę. Zachęcają, by do tej produkcji podejść z otwartym umysłem.

Dawid Muszyński, redaktor naczelny naEKRANIE.pl, także miał już przyjemność obejrzeć produkcję Zielony Rycerz. Green Knight. Oto, co sądzi o filmie:

David Lowery w bardzo oryginalny i artystyczny sposób podchodzi do średniowiecznego poematu o honorze i chwale (...). Pomimo tego, że opiera się na średniowiecznym tekście – stworzył opowieść bardzo uniwersalną, opowiadającą o honorze, który pozostaje niezmienny również w czasach współczesnych (...). [Film] jest cudownym spektaklem wypełnionym wspaniałymi kadrami, z których każdy kolejny jest jeszcze piękniejszy.

A to kilka z opinii na temat filmu Zielony Rycerz. Green Knight:

Lowery’emu udało się znakomicie zaadaptować legendy arturiańskie do oryginalnego i unikalnego filmu. Nie mogę się doczekać, by ponownie zobaczyć ten film. Dev Patel jest fantastyczny. Nie mogę się doczekać, by powiedzieć więcej.

David Lowery zaczyna być moim ulubionym reżyserem ze swoim surrealistycznym, inspirowanym Bergmanem, fantastycznym filmem. Hipnotyzująca, wspaniale dziwna podróż. To jeden z tych rzadkich filmów, który pozwala dostrzec, jak bardzo seksowny jest Dev Patel.

Zielonemu rycerzowi nie brakuje niesamowitości. Zachwyca wizualnością i kreacją Deva Patela, która jest dla jego kariery definiująca. To opowieść o moralności i podróży, w której znaleźć musimy samych siebie. Zachwycające dzieło.

Przypomnijmy, że do obsady należą Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan oraz Ralph Ineson.

Zielony Rycerz. Green Knight - premiera w polskich kinach została przyspieszona. Film obejrzymy już 30 lipca 2021 roku.