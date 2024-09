Kolejny złoczyńca Batmana dostanie swój serial? James Gunn odpowiada na plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC

Reklama

Chociaż filmowo-serialowe uniwersum Batmana z 2022 roku należy do Matta Reevesa, to nadzoruje je również James Gunn, który w pełni odpowiada za komiksowe produkcje powstające z postaciami z komiksów DC. Jego oddzielne uniwersum, czyli DCU, rozpocznie się oficjalnie wraz z premierą filmowego Supermana. Mimo tego plotki nie ustają, a te mówiące o potencjalnym udziale Mr. Freeze'a w Batmanie 2 pojawiały się już od dawna. W ostatnim czasie nabrały one rozpędu, ponieważ potwierdzono, że druga część filmu z Robertem Pattinsonem w roli głównej będzie miała miejsce w zimę, a ta pora roku jest domeną tego złoczyńcy. Pojawiły się nawet doniesienia, że w planach jest stworzenie serialu o tej postaci na modłę Pingwina.

James Gunn odniósł się do plotek i początkowo niczemu nie zaprzeczył.

O tej plotce nie słyszałem, bo pojawiło się ich sporo w tym tygodniu. Niektóre są w pełni prawdziwe, inne tylko połowicznie, a niektóre są wyssane z palca. Jeśli lubicie gonić za doniesieniami, to róbcie to, ale nie ufajcie niczemu, co nie zostało potwierdzone przeze mnie lub Petera (nie jest on aktywny w sieci, chociaż widzę, że jest często oznaczany.)

Dopiero później zdementował w pełni tę wieść:

To nie jest zły pomysł, więc bym mu nie odmówił, ale nie ma w tej plotce nawet ziarna prawdy.

Najpotężniejsze postacie z komiksów DC - ranking naEKRANIE.PL

50. Doktor Fate - Archeolog Kent Nelson przejął moce od mezopotamskiego bóstwa, Nabu. Dzięki temu Doktor Fate jest nieśmiertelny i praktycznie niezniszczalny, dowoli korzystając również ze zdolności magicznych: projekcje astralne, tworzenie pola siłowego, podróżowanie między wymiarami, niewidzialność czy zmartwychwstanie nie są dla niego problemem. Fate traci jednak swoją moc, gdy z jego głowy zostaje zdjęty pochodzący jeszcze od Nabu hełm.