Złote Maliny 2021: NOMINACJE dla najgorszych filmów ogłoszone. Polskie 365 dni na czele!

Netflix

Złote Maliny 2021 - nominacje zostały ogłoszone 12 marca, czyli tradycyjnie przed ujawnieniem kandydatów do Oscarów. Są to nagrody, które wyróżniają najgorszych z najgorszych w 2020 roku. W czołówce wyróżnień są dwa powszechnie znane i krytykowane filmy. Pierwszy to hollywoodzka superprodukcja Doktor Dollitle z Robertem Downeyem Jr., która zarazem była jedną z największych klap komercyjnych 2020 roku. Druga to polskie 365 dni, które dzięki Netflixowi stało się jednym z najpopularniejszych filmów 2020 roku w skali globalnej.

Polskie 365 dni oraz Doktor Dolittle mają po sześć nominacji, czyli są to tytuły najbardziej "docenione". Kto jest faworytem? Można spekulować, że polskie 365 dni z uwagi na to, że film w Stanach Zjednoczonych zebrał wyłącznie negatywne recenzje oraz wywołał ogromne kontrowersje pomimo rekordowej popularności. Swego czasu nawet powstała petycja o to, by Netflix wycofał ten film z biblioteki w USA, ale nikt nie miał zamiaru tego robić. Według dostępnych informacji 365 dni był na pierwszym miejscu popularności w większości krajów przez wiele miesięcy.

Złote Maliny 2021 zostaną rozdane 24 kwietnia 2021 roku.

Złote Maliny 2021 - nominacje

NAJGORSZY FILM

365 dni

Absolute Proof

Doktor Dolittle

Wyspa Fantazji

Music

NAJGORSZY REŻYSER

Charles Band - wszystkie trzy filmy o Barbe i Kendrze

Barbara Białowąs & Tomasz Mandes - 365 dni

Stephen Gaghan – Doktor Dolittle

Ron Howard - Elegia dla bidoków

Sia – Music

NAJGORSZY AKTOR

Robert Downey, Jr. - Doktor Dolittle

Mike Lindel - Absolute Proof

Michele Morrone - 365 dni

Adam Sandler - Hubie ratuje Halloween

David Spade - Niewłaściwa Missy

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Chevy Chase - Mr. Dundee. Powrót

Rudy Giuliani - Kolejny film o Boracie

Shia LeBeouf - The Tax Collector

Arnold Schwarzeneggar - Tajemnica pieczęci smoka

Bruce Willis - Breach, Hard Kill oraz Przetrwać do świtu

NAJGORSZA AKTORKA

Anne Hathaway - Jego ostatnie życzenie oraz Wiedźmy

Katie Holmes - The Boy 2 oraz Sekret: Odważ się marzyć

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus - Niewłaściwa Missy

Anna-Maria Sieklucka - 365 dni

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Glenn Close - Elegia dla bidoków

Lucy Hale - Wyspa fantazji

Maggie Q - Wyspa fantazji

Kristen Wiig - Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler - Music

NAJGORSZA EKRANOWA DRUŻYNA

Maria Bakalova & Rudy Giuliani - Kolejny film o Boracie

Robert Downey Jr. i jego nieprzekonujący walijski akcent – Doktor Dolittle

Harrison Ford i sztuczny komputerowy pies – Zew krwi

Lauren Lapkus & David Spade - Niewłaściwa Missy

Adam Sandler i jego prostacki głos - Hubie ratuje Halloween

NAJGORSZY SCENARIUSZ

365 dni

Wszystkie trzy filmy o Barbie i Kendrze

Doktor Dolittle

Wyspa fantazji

Elegia dla bidoków

NAJGORSZY REMAKE, RIP-OFF (zrzynka) LUB SEQUEL

365 dni (polski remake i zrzynka z 50 twarzy Greya)

Doktor Dolittle (Remake)

Wyspa fantazji (Remake)

Hubie ratuje Halloween (Remake i zrzynka z Ernest Scared Stupid)

Wonder Woman 1984 (Sequel)