LG DualUp – znamy polską cenę niezwykłego monitora

fot. LG

Firma LG po raz pierwszy ujawniła monitor DualUp 28MQ780 w grudniu ubiegłego roku, w okresie poprzedzającym targi CES. Na których to targach zdobył zresztą nagrodę za innowacyjność. To tak w zasadzie dwa 21,5-calowe monitory o proporcjach 16:9 QHD umieszczone jeden na drugim, co daje przekątną 27,6 cala, rozdzielczość 2560 x 2880 i proporcje 16:18.

fot. LG

DualUp, w którym zastosowano panel Nano IPS, jest przeznaczony dla twórców treści, streamerów, projektantów i pracowników, którzy chcą zwiększyć swoją produktywność. Monitor ma być wygodniejszy, ponieważ użytkownicy nie muszą kręcić ciągle głową, jak ma to miejsce w przypadku większości konfiguracji dwumonitorowych i monitorów ultrawide/ super-ultrawide. Wystarczy podnieść wzrok, żeby zobaczyć np. co ktoś pisze do nas na firmowym komunikatorze.

fot. LG

Monitor DualUp ma kilka cech, które powinny sprawić, że będzie on bardziej atrakcyjny dla odbiorców docelowych, takich jak 98% pokrycie gamutu DCI-P3 i obsługa treści HDR10. Ma również tryb picture-by-picture i wbudowany przełącznik KVM (klawiatura, video, mysz) do podłączenia dwóch komputerów. Jednak kontrast IPS 1000:1, jasność szczytowa 300 nitów (z funkcją Auto Brightness), częstotliwość odświeżania 60 Hz i czas reakcji GtG 5 ms nie zrobią na nikim wrażenia. Z takimi wartościami na pewno nie nada się dla graczy, którzy np. chcieliby mieć na górnym ekranie Discorda. Albo grę na dolę, a Twitcha na górze.

Źródło: Materiały prasowe

Jeśli chodzi o porty, są do dyspozycji trzy wejścia USB typu A, dwa porty HDMI, DisplayPort 1.4 oraz port USB-C z trybem DP Alt, funkcją passthrough i ładowaniem PD 90W. W zestawie znajduje się także para głośników o mocy 7 W oraz podstawka LG Ergo 2. generacji z mechanizmem zaciskowym, który umożliwia regulację obrotu, wysokości, pochylenia i obrotu.

Monitor LG DualUp 28MQ780 ma już swoją kartę produktu na polskiej stronie internetowej firmy LG, i choć w momencie pisania artykułu jeszcze nie można było go kupić, to wiemy, ile będzie kosztował: 3 199 zł. DualUp jest też już dostępny na rynku amerykańskim, gdzie kosztuje 699 dolarów.