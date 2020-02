Żółte ślepia: premiera fantasy Marcina Mortki

Żółte ślepia to dzisiejsza premiera wydawnictwa Uroboros skierowana do miłośników fantasy. Powieść Marcina Mortki właśnie trafiła do księgarń.

Akcja Żółtych ślepi osadzona jest w X wieku w słowiańskich realiach i koncentruje się na walce o władzę, również przy wykorzystaniu magicznych mocy.

Żółte ślepia liczą 416 stron, zostały wydane w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, a ich cena okładkowa to 39,99 zł.

Poniżej opis i okładka Żółtych ślepi:

Źródło: Uroboros

Jest 995 rok. Medvid to potężny, barczysty wojownik, który od zawsze wiernie towarzyszy księciu Bolkowi, próbującemu zjednoczyć kraj pod swoim panowaniem. Medvid doradza księciu, jak okiełznać słowiańskie moce magiczne – jak postępować z żercami, gdzie szukać wilkołaków i wodników, czym przekupić miejscowe wiedźmy i rusałki, jak przepędzić licha, leszych i latawice. Jednak na książęcym dworze coraz więcej do powiedzenia mają niemieccy księża misjonarze. Los Medvida też jest niełatwy, łączy go bowiem tajemna miłość z żoną księcia, węgierską księżniczką Hajną.