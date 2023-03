Zorro - ruszają prace nad serialem Disney+. Za sterami scenarzysta Gry o tron

fot. Netflix // materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Bryan Cogman został showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu Zorro, który jest tworzony dla Disney+. Znany jest on z pracy przy serialu Gra o tron. Napisał on 11 odcinków i za tę pracę zdobył cztery nagrody Emmy.

Zorro - szczegóły serialu

Tytułową rolę bohatera zagra Wilmer Valderrama, doskonale znany fanom seriali Różowe lata siedemdziesiąte i Agenci NCIS: Los Angeles.

Bohaterem jest Diego De La Vega, który powraca do swojego rodzinnego miasteczka w wyniku rodzinnej tragedii. Odkrywa tam, że rządzi nim korupcja i niesprawiedliwość. To doprowadzi do tego, że stanie się bohaterem znanym jako Zorro.

Twórcy zapowiadają, że będzie to odważna wizja klasycznej historii skierowana do współczesnego widza. Ma być to epicka przygoda pełna humoru, intrygi i emocji.

Zorro - potencjalna data premiery nie została ujawniona.