ZSA Voyager – cyberpunkowa, podzielona klawiatura ergonomiczna

fot. ZSA

Reklama

Firma ZSA, znana z tworzenia wysokiej jakości rozdzielnych klawiatur, właśnie ujawniła swój najnowszy wynalazek – Voyager. Narodzony w kreatywnym laboratorium na Tajwanie projekt futurystycznej klawiatury stawia na pierwszym miejscu personalizację i ergonomiczną doskonałość.

Voyager to imponująca rozdzielna klawiatura ergonomiczna zaprojektowana przez ZSA z myślą o wszechstronnym użytkowaniu. Ma mistrzowsko pomyślany, uproszczony układ z 52 klawiszami, aby zmniejszyć odległość do klawiszy i zwiększyć komfort podczas intensywnego pisania przy biurku lub w podróży. Choć jest idealnym towarzyszem dla laptopów, doskonale współgra także z komputerami stacjonarnymi i innymi urządzeniami.

fot. ZSA

ZSA Voyager to mechaniczne arcydzieło z podświetleniem RGB, które można wyposażyć w trzy różne niskoprofilowe przełączniki Kailh Choc. Użytkownicy mogą dostosować swoje wrażenia z pisania wybierając między linearnym (czerwonym), taktylnym (brązowym) a klikającym (niebieskim) przełącznikiem. Mają one zaledwie 1,6 cm wysokości pionowej, co stanowi mniej więcej połowę wysokości przełączników stylu MX, zastosowanych we wcześniejszym modelu split Moonlander.

W dziedzinie klawiszy, ZSA opracowała trzy zestawy specjalnie dla Voyagera. Klawisze z PBT zostały starannie wykonane przez Tai Hao i są dostępne w trzech wariantach: klasycznym układzie klawiatury US (angielski), międzynarodowym układzie (bez symboli Shift na liczbach) lub układzie „pustym”, ozdobionym kropkami zamiast znaków alfanumerycznych.

fot. ZSA

Voyager podnosi personalizację na wyższy poziom dzięki wymiennym przełącznikom i regulowanym nóżkom, dając użytkownikom możliwość precyzyjnego dostosowania preferowanej wysokości i kąta nachylenia klawiatury. Solidna stalowa płyta pod klawiaturą i zintegrowane punkty dokowania dla akcesoriów mają zgodnie z wizją ZSA inspirować użytkowników do tworzenia swoich magnetycznych dodatków.

Dla tych, którzy pragną pełnej personalizacji, Voyager oferuje Oryx, intuicyjny interfejs oprogramowania dostępny w przeglądarce internetowej. Dzięki Oryx można łatwo nagrywać makra, przypisywać określone funkcje do klawiszy, tworzyć wirtualne układy i wiele więcej. Voyager działa na oprogramowaniu open-source QMK, obiecując pełną przejrzystość dzięki swojemu dedykowanemu repozytorium na GitHubie.

Projekty ergonomiczne od dawna wywołują gorące debaty wśród entuzjastów klawiatur, a rozdzielny układ Voyagera z pewnością podgrzeje ich atmosferę. ZSA jednakże emanuje pewnością siebie co do zalet Voyagera, choć mają one swoją niemałą cenę.

fot. ZSA

Voyager jest dostępny w cenie 365 dolarów, wliczając koszty wysyłki, a każda klawiatura jest starannie ręcznie wykonana na zamówienie. ZSA dodaje do każdego zamówionego zestawu wygodne etui podróżne i zestaw kabli. Ponadto oferują opcjonalny magnetyczny adapter do statywów, dostępny za 89 dolarów, dla tych, którzy szukają dodatkowej wszechstronności i chcieliby np. przymocować klawiaturę do podłokietników fotela lub krawędzi biura stojącego.

fot. ZSA