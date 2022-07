Nowe klawiatury Razer DeathStalker V2: wysoka wydajność w niskoprofilowym opakowaniu

fot. Razer

Szczycąca się eleganckim, niskoprofilowym designem linia DeathStalker V2 to przede wszystkim wysoka wydajność, dzięki zarówno liniowym, jak i klikalnym wariantom niskoprofilowych przełączników optycznych Razer Low-Profile Optical Switches. Dodatkowym atutem jest zapewniająca doskonałą trwałość aluminiowa płyta górna oraz laserowo wytrawiane nasadki klawiszy z ultrawytrzymałą powłoką. Oczywiście nowe klawiatury Razera nie należą do najtańszych. DeathStalker V2 Pro kosztuje 249€, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless to koszt 220€, a kablowy DeathStalker V2 wyceniony jest na 200€. Na razie DeathStalkery V2 są jednak niedostępne w europejskim sklepie marki.

Razer DeathStalker V2 Pro

Nowe przełączniki optyczne Razer Low-Profile

Nowe przełączniki Razer Low-Profile Optical Switches przynoszą szybką jak światło aktywację przełączników do klawiatur niskoprofilowych, wykorzystując wiązkę światła podczerwonego do rejestracji naciśnięć klawiszy. Oznacza to, że nie ma żadnego opóźnienia przy każdym naciśnięciu klawisza, co daje szybszą, bardziej responsywną klawiaturę do gier i czystsze, wyraźniejsze odczucia podczas pisania.

fot. Razer

Niskoprofilowe przełączniki optyczne są dostępne w dwóch wariantach – liniowym i klikającym. Liniowe przełączniki mają punkt aktywacji o długości zaledwie 1,2 mm, całkowity skok 2,8 mm i siłę aktywacji wynoszącą zaledwie 45 gramów. Punkt aktywacji wariantu klikającego wynosi 1,5 mm, z dotykowym sprzężeniem zwrotnym w tym samym punkcie i pełnym skokiem 2,8 mm przy sile aktywacji 50 gramów.

Wytrzymałość przełączników optycznych Razer Low-Profile została przetestowana do wiodącego w branży poziomu 70 milionów naciśnięć, przewyższając konkurencyjne przełączniki nawet o 40%.

Dzięki niskiemu profilowi oba typy przełączników są ergonomiczne, ponieważ pozwalają na umieszczenie klawiszy niżej na płycie bazowej klawiatury, co sprawa, że ułożenie dłoni i nadgarstka jest bardziej naturalne.

Niskoprofilowe przełączniki optyczne są wyposażone w laserowo wytrawiane nasadki klawiszy z trwałą powłoką zapewniającą najwyższą odporność na blaknięcie i zarysowania.

fot. Razer

Wydajność spotyka się z wszechstronnością

DeathStalker V2 Pro i DeathStalker V2 Pro Tenkeyless obsługują Razer HyperSpeed Wireless, zastrzeżoną przez Razera technologię bezprzewodową o wysokiej prędkości, jedną z najszybszych i najbardziej niezawodnych technologii bezprzewodowych dla graczy. Wykorzystując kombinację zoptymalizowanych protokołów danych, ultraszybkiej częstotliwości radiowej oraz technologii Adaptive Frequency Technology (która skanuje dostępne częstotliwości, aby wykorzystać kanały wolne od zakłóceń), Razer HyperSpeed Wireless zapewnia szybkie, stabilne i niezawodne połączenie bezprzewodowe, na równi z tradycyjnymi połączeniami przewodowymi. Dzięki parowaniu wielu urządzeń, gracze mogą podłączyć zarówno DeathStalker V2 Pro, jak i kompatybilną mysz Razer do jednego klucza HyperSpeed Wireless dla większej swobody i wygody, jednocześnie utrzymując opóźnienia na minimalnym poziomie.

fot. Razer

Ponadto DeathStalker V2 Pro i DeathStalker V2 Pro Tenkeyless obsługują również łączność Bluetooth 5.0, dając użytkownikom możliwość łączenia się z maksymalnie trzema urządzeniami jednocześnie, bez potrzeby ponownego parowania pomiędzy urządzeniami, a przełączanie pomiędzy nimi jest proste jak wciśnięcie przycisku.

Przy żywotności baterii wynoszącej 40 godzin ciągłego użytkowania w przypadku DeathStalker V2 Pro i 50 godzin w przypadku DeathStalker V2 Pro Tenkeyless, oba urządzenia są dostarczane z odłączanym kablem typu C do ładowania lub używania podczas ładowania, więc nawet najdłuższe maratony gier nie muszą być wstrzymywane z powodu braku energii.

fot. Razer

DeathStalker dla każdego

Seria DeathStalker V2 oferuje klawiaturę dla każdego użytkownika. DeathStalker V2 Pro to w pełni funkcjonalna klawiatura bezprzewodowa dla użytkowników pragnących pozbawionej kabli konfiguracji. Dla tych, którzy szukają minimalistycznej konfiguracji lub mają ograniczoną przestrzeń na biurku, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless zapewnia taką samą bezprzewodową funkcjonalność, szybkość i reakcję jak pełnowymiarowy DeathStalker V2 Pro minus klawiatura numeryczna. DeathStalker V2 daje użytkownikom taką samą funkcjonalność i szybkość jak DeathStalker V2 Pro, ale rezygnuje z łączności bezprzewodowej na rzecz bardziej tradycyjnego połączenia kablowego typu USB-C.

fot. Razer

Ponadto, wszystkie klawiatury Razer DeathStalker V2 są w pełni kompatybilne z Razer Synapse 3, umożliwiającym dostosowanie do 16,8 miliona kolorów dzięki Razer Chroma RGB, oraz wyposażone w hybrydową pamięć pokładową do przechowywania ustawień użytkownika podczas korzystania z klawiatury poza domem.