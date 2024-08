fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

W 2022 roku mimo zakulisowych komplikacji podyktowanych pandemią koronawirusa, zadebiutował nowy serial pod tytułem Stary człowiek, w którym pierwsze skrzypce grał Jeff Bridges. Jak wiele innych produkcji FX, ta również odebrała wiele pozytywnych ocen. Serial przedłużono o kolejny sezon, a jego zwiastun możecie obejrzeć poniżej. Jeff Bridges wraca do roli Dana Chase'a. Sprawdźcie wybuchowy i pełen akcji zwiastun 2. sezonu Starego człowieka.

Stary człowiek - opis fabuły 2. sezonu

Dan Chase (Jeff Bridges) i Harold Harper (John Lithgow) wyruszają na najważniejszą misję do tej pory - uratować Emily Chase (Alia Shawkat), która została porwana przez Faraza Hamzada (Navid Negahban), potężnego afgańskiego przywódcę klanu. Wszyscy trzej mężczyźni uważają ją za swoją córkę. Emily z tego powodu przechodzi kryzys tożsamości, który ma niefortunne implikacje.

Gdy Chase i Harper torują sobie drogę walką, Faraz jest zmuszony do decyzji, które mogą zagrozić jego rodzinie i wiosce, którymi do tej pory wiernie przewodził. Khadija (Jacqueline Antaramian), siostra i bliska doradczyni Faraza jest zaniepokojona ścieżką, którą obrał brat i zastanawia się ile to będzie ich kosztować.