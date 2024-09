Zwiastun filmu Ballerina już niedługo. Aktorka o filmie ze świata Johna Wicka

Apple/Screen Rant

Ballerina miała mieć premierę w 2024 roku, ale zdecydowano się opóźnić film na 2025 rok, by go dopracować. Głównie chodziło o dodanie bardziej jakościowych scen akcji w stylu uniwersum Johna Wicka, ponieważ zdaniem twórcy serii, Chada Stahelskiego, było ich za mało.

Ballerina - Ana De Armas o filmie

Jej zdaniem nakręcili niesamowite sceny podczas dodatkowych dni zdjęciowych. Ujawniła, że zwiastun jest już gotowy.

- Wszystko, co zrobiliśmy podczas dokrętek, musiało być w filmie. Mamy niesamowite sceny. Naprawdę spektakularne. Powiedziano mi, że niedługo pojawi się zwiastun. Widziałam go, jest piękny. Jestem bardzo dumna z filmu. To coś ekscytującego, niebezpiecznego, seksownego. Bardzo w klimacie Johna Wicka. Ludzie będą zaskoczeni.

Wcześniej podkreślano, że nowe sceny mają zostać nakręcone, by Ballerina mogła być jeszcze bardziej na poziomie filmów z serii John Wick. Ana de Armas wciela się w zabójczynię, która poluje na ludzi odpowiedzialnych za śmierć jej rodziny. Kwestia szkolenia balerin była poruszona w Johnie Wick 3.

Za kamerą stoi Len Wiseman, a Shay Hatten jest scenarzystą. Historia rozgrywa się pomiędzy trzecią a czwartą częścią Johna Wicka.