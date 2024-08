Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend - 35 tytułów z trailerami. Lara Croft i anime w świecie Władcy Pierścieni

fot. Warner Bros. Discovery

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć, na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier.

SERIALE - zwiastuny

Zwiastun nowej, inspirowanej grami antologii od twórców Miłość, Śmierć i Roboty.

Pierwszy zwiastun animowanego serialu od Zacka Snydera.

Tulsa King

Zwiastun 2. sezonu.

Jeff Goldblum jako pokręcony Zeus we współczesnym świecie.

Finałowy, czwarty sezon zagłębia się w życie dorosłych bohaterek w późnych latach 80.

Call Me Bae

Serial Prime Video z Indii.

Frasier

Zwiastun nowego sezonu.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft

Netflix opublikował nowy zwiastun serialu animowanego Tomb Raider: Legenda Lary Croft, który ma być kontynuacją wydarzeń z popularnej trylogii gier wideo Survivor, na którą składają się takie tytuły jak Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider.