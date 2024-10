Życie seksualne studentek powraca z 3. sezonem. Jest pierwszy zwiastun hitu Max

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Serial Życie seksualne studentek powraca z 3. sezonem. Hit Max osiągał dobre wyniki oglądalności i został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków oraz publiczność (kolejno 95% i 86% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes). Decyzja o powstaniu 3. sezonu nie zdziwiła.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun 3. sezonu. Możecie go sprawdzić poniżej.

Życie seksualne studentek - zwiastun 3. sezonu

Życie seksualne studentek - co wiadomo o 3. sezonie?

Ze zwiastuna wynika, iż: Bela (Amrit Kaur) ma na oku szkolną maskotkę. Kimberly (Pauline Chalamet) z kolei nieumyślnie "paruje się" z ojcem Whitney w aplikacji randkowej. Sama Whitney szuka nowej miłości po zerwaniu z Canaanem (Christopher Meyer).

Do stałej obsady dołączyła: Ilia Isorelýs Paulino, Renika Williams, Gracie Lawrence oraz Mia Rodgers. Leighton, w którą wciela się Renée Rapp również pojawi się w kilku odcinkach nadchodzącego sezonu, ale nie będzie należeć do stałej obsady. Aktorka odejdzie z produkcji po 3. sezonie. Na ten moment nie wiadomo, jak zostanie to wytłumaczone w serialu.

Życie seksualne studentek - premiera 3. sezonu 21 listopada 2024 roku na Max. Kolejne odcinki co tydzień.