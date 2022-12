Agent gwiazd - bohater w ukryciu

fot. Bartosz Krupa/TVN

Co wiecie o agentach gwiazd? Życie w blasku znanych osób wydaje się kuszące, a imprezy, bankiety oraz występy na czerwonym dywanie to możliwość posmakowania pociągającej sławy. Czy to praca marzeń? Dla managera działającego z prawdziwego powołania z pewnością tak! Jednak nie można powiedzieć, że fach ten należy do najłatwiejszych. Pod płaszczykiem benefitów kryje się mozolna praca, czyli sprawowanie ciągłej kontroli nad drogą zawodową gwiazdy. To profesja wymagająca odpowiedzialności i wielkiego zaangażowania. Agent musi w końcu zadbać o wizerunek osoby, nad którą sprawuje pieczę. Sztab ludzi sterujący karierą danego aktora powinien non stop trzymać rękę na pulsie.

Praca agenta w Polsce została owiana pewną tajemnicą. Tak naprawdę nie wiadomo, z jakimi wyzwaniami zmagają się na co dzień managerowie. Mówi się tylko o tym, co można zaobserwować gołym okiem – wystawnym życiu artystów i blaskach fleszy. A co dzieje się za kulisami? Tego dowiemy się dzięki nowemu serialowi Playera, który 25 grudnia pojawi się na platformie. Oglądając Mojego agenta, będziecie śledzić historie z prestiżowej warszawskiej agencji AAK, współpracującej z największymi gwiazdami filmu, teatru i telewizji. Jej pracownicy będą musieli zawalczyć o przetrwanie firmy – zmagać się z absorbującymi gwiazdami i sprostać trudnej sytuacji po śmierci właściciela. Z bliska przyjrzycie się obowiązkom agentów, a tym samym kulisom współpracy z aktorami. Jesteście ciekawi, co dzieje się na planach filmowych, sesjach zdjęciowych i wielkich galach?

Fot. Bartosz Krupa / TVN

Agenci to przede wszystkim ludzie obeznani w trendach. A jak wiadomo, show-biznes, klimat kulturowy i wymagania biznesowe ciągle się zmieniają. W tym zawodzie odnajdą się jedynie ludzie kompetentni i wszechstronni. Pamiętajcie, że gonitwa za modą oraz aktualnymi nowinkami to podstawa do promocji reprezentowanej osoby. Jej wizerunek dopieszczają właśnie managerowie, którzy wciąż szukają nowych, atrakcyjnych propozycji. Są oni niezbędnymi negocjatorami między artystami a studiem. Znajdują ciekawe oferty, zapisują swoich klientów na przesłuchania, monitorują zgłoszenia, uzgadniają warunki współpracy, pracują nad kontraktami, dopinają wszystkie sprawy na ostatni guzik.

Agenci często są doradcami swoich klientów – wspierają ich i pomagają w doskonaleniu rzemiosła. Branża rozrywkowa staje się coraz bardziej konkurencyjna, więc artyści muszą się starać i nadążać za aktualnymi wymaganiami. Managerowie wiedzą, że ważne jest wykreowanie pozytywnego wizerunku i podkreślanie wyjątkowych umiejętności osób korzystających z ich usług.

Niechlubną rolą managerów jest rozwiązywanie problemów. W momencie, gdy dochodzi do jakiegoś incydentu – na przykład aktor spóźnia się na wywiad lub ważne wydarzenie – agent musi wyjaśnić sytuację. Powinien też reagować na wszystko, co może zaszkodzić wizerunkowi gwiazdy. Im szybsza reakcja, tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia nieprzyjemności. Agent odpowiada też za kontakt z dziennikarzami, reżyserami castingów i producentami.

Agent jest tak naprawdę prawą ręką aktora. Z pewnością jego praca jest niedoceniana, a wszystko dlatego, że najczęściej działa on w ukryciu. Pamiętajcie, że za każdą wielką gwiazdą stoi człowiek, który skutecznie pokierował jej karierą. Jeśli zainteresował Was temat pracy managerów, sprawdźcie nowy serial Mój agent. Dostępny będzie od 25 grudnia w Playerze.