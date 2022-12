Avatar - słownik najważniejszych pojęć i postaci ze świata Pandory

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Avatar to film ukazujący nam bardzo bogaty świat, który reprezentuje planeta Pandora i plemię Na'vi. W związku z premierą drugiej części, zatytułowanej Avatar: Istota wody, postanowiłem przygotować dla Was słownik najważniejszych pojęć i postaci z uniwersum.

Dla przypomnienia: w pierwszym filmie Jake Sully, niepełnosprawny były żołnierz, udaje się na misję na planetę Pandora w zastępstwie swojego brata bliźniaka, który został zamordowany. Za pomocą avatara (ciała kosmity, do którego przenosi się umysł człowieka) ma zasymilować się z rasą Na'vi. Bohater zakochuje się w przedstawicielce klanu Omaticaya – Neytiri. Postanawia walczyć z korporacją, która pragnie siłą wydobyć unobtanium, ważny minerał występujący na planecie. Natomiast w drugim filmie Jake i Neytiri są zmuszeni do ucieczki na wyspiarskie rejony, na których rządzi plemię Metkayina. Wszystko to spowodowane jest powrotem RDA na planetę.

W obsadzie nowej części znajdują się: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin. Reżyseruje twórca pierwszej części – James Cameron.

Avatar: Istota wody - premiera filmu w Polsce 16 grudnia 2022 roku.

Avatar - słownik najważniejszych pojęć i postaci z uniwersum