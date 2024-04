Back to Black. Historia Amy Winehouse. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

fot. Huawei

W Multikinie Złote Tarasy odbyła się oficjalna premiera nowego filmu w reżyserii Sam Taylor-Johnson pod tytułem Back to Black. Historia Amy Winehouse. Jest on hołdem dla legendarnej artystki, który opowiada o jej niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru, szczerości oraz demonach. W Amy Winehouse wciela się Marisa Abela. Do warszawskiego kina przybyło wiele gwiazd chcących obejrzeć produkcję. Wśród nich byli między innymi: Patricia Kazadi, Aleksandra Domańska, Julia Wieniawa, Maja Hyży, Saszan, Anna-Maria Sieklucka, Monika Olejnik, Ramona Rey, Anna Rusowicz, Paulina Przybysz czy Katarzyna Bonda.

Back to Black. Historia Amy Winehouse - o czym jest film?

Długo oczekiwany pierwszy film fabularny o muzycznej ikonie, wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę (Pięćdziesiąt twarzy Greya). Produkcja przedstawia pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony. Jest to bezkompromisowe spojrzenie na współczesną machinę sławy i wielki hołd dla wyjątkowego talentu, który zdarza się raz na pokolenie. Główną rolę w filmie zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela (Branża). Na ekranie partnerują jej m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia.

Back to Black. Historia Amy Winehouse – obsada

W filmie Back to Black. Historia Amy Winehouse występują: Marisa Abela, Lesley Manville, Jack O'Connell i Eddie Marsan.