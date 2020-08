Dark & Stormy Entertainment

„Nigdy nie będzie takiego lata”, można pół żartem, pół serio sparafrazować słowa piosenki Świetlików, obrazując tegoroczną sytuację wakacyjną. Pandemia koronawirusa sprawiła, że w 2020 roku znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Nie chcąc ryzykować zdrowia podczas letnich eskapad, wielu z nas zdecydowało się pozostać w domach. Wypoczynek w czterech ścianach być może nie jest wymarzonym sposobem na spędzenie wolnego czasu, ale na szczęście mamy do dyspozycji kilka narzędzi, które skutecznie umilą nam wakacje w domu. Już od wielu miesięcy na tym polu doskonale sprawdzają się platformy streamingowe.

Dzisiaj zbadamy, jak pod kątem tematów wakacyjnych prezentuje się CDA Premium (koszt subskrypcji to 19,90 złotych). To właśnie latem wielu z nas pragnie się lekko „odmóżdżyć”, oglądając rzeczy rozrywkowe, lżejsze tematycznie i nieskomplikowane. Poniżej prezentujemy zarówno produkcje, które zadebiutowały na CDA Premium w ostatnim czasie, jak i te, gdzie motyw wakacyjno-wypoczynkowy odgrywa istotną rolę. Wymienione filmy być może nie zastąpią Wam powiewu morskiej bryzy czy smaku drinka pod palmą, ale z pewnością przysporzą wiele radochy. A jak wiemy, to o nią na wakacjach przede wszystkim chodzi.

CDA Premium – co warto obejrzeć w wakacje?

Pitbull. Niebezpieczne kobiety

Mówiąc: polskie kino rozrywkowe, myślimy: Patryk Vega. Pitbull. Niebezpieczne kobiety, to jeden z wcześniejszych obrazów reżysera Botoksu. Nie spotkał się on z powszechną krytyką, a wręcz przeciwnie, został doceniony jako przedstawiciel bezkompromisowego kina akcji. Fabuła Niebezpiecznych kobiet skupia się na funkcjonariuszkach policji, które trafiają w sam środek mafijnej rozgrywki.

Dziennik zakrapiany rumem

Johnny Depp w dekadenckiej, ale też zabawnej wariacji na temat losów niejakiego Huntera S. Thompsona (autora słynnego Las Vegas Parano). Wielkomiejski pisarz przybywa do Portoryko, gdzie planuje zatrudnić się jako dziennikarz. Rzeczywistość szybko weryfikuje jego ambicje. Miejscowa polityka krępuje pióro autora i główny bohater musi skupić się na relacjach z otwarcia kręgielni i tym podobnych rautach. Wkrótce jego najlepszymi przyjaciółmi stają się butelka z rumem oraz środki halucynogenne.

Nasze zwariowane angielskie wakacje

Przezabawna angielska komedia z Rosamund Pike i Davidem Tennantem w rolach głównych. Doug i Abi mają trójkę dzieci i właśnie się rozwodzą. Zanim jednak rozejdą się na dobre, muszą odwiedzić obchodzącego urodziny ojca Douga. Małżeństwo z problemami postanawia ukryć przed jubilatem fakt, że ich rodzina się rozpada. Jest on bardzo schorowany i taka wiadomość mogłaby pogorszyć jego stan zdrowia. Podróż i wakacje sprzyjają jednak refleksji. Czy istnieje szansa dla związku Douga i Abi?

Najlepsze najgorsze wakacje

Doceniony na całym świecie komedio-dramat, w którym zdobywca Oscara Sam Rockwell po raz kolejny wspina się na wyżyny swojego aktorskiego talentu. Historia skupia się na młodym chłopcu, który wyjeżdża na wakacje z matką i jej nowym partnerem. Mężczyzna jest dość apodyktyczny w stosunku do nastolatka, więc zapowiadają się najgorsze wakacje w życiu młodego Duncana. Na szczęście na drodze chłopaka pojawia się niezbyt roztropny Owen (Sam Rockwell) – kierownik parku wodnego. Zaraża on nastolatka optymizmem, dzięki czemu wyjazd niespodziewanie nabiera kolorytu.