Gamescom 2020 - zwiastuny i zapowiedzi. Dragon Age 4, Call of Duty: Black Ops Cold War i inne

Tegoroczne targi Gamescom są zdecydowanie inne od wcześniejszych edycji. Z uwagi na pandemię koronawirusa twórcy byli zmuszeni do rezygnacji z organizacji tego wydarzenia w klasycznej formie i zamiast tego przenieśli je do sieci. 27 sierpnia w godzinach 20:00 - 22:00 odbyło się Opening Night Live, czyli połączenie ceremonii otwarcia z prezentacją zwiastunów i zapowiedzi. Zobaczyliśmy m.in. pierwsze materiały z Dragon Age 4, kolejny zwiastun Call of Duty: Black Ops Cold War, obszerny gameplay z Ratchet & Clank: Rift Apart, a także poznaliśmy datę premiery World of Warcraft: Shadowlands.

Łącznie pokazano ponad 30 materiałów wideo. Postanowiliśmy zebrać je dla Was w jednym wpisie.

Gamescom 2020 - zwiastuny

Call of Duty: Black Ops Cold War

Fabularny zwiastun nowej odsłony tej popularnej serii.

Materiał wideo prezentuje sceny znane z wszystkich 9 filmów.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Twórcy zapowiadają drugi sezon zabawy.

Produkcja przeniesie znaną serię wojennych gier FPS do technologii VR.

Wideo przybliża zarys historii w grze.