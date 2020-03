Harry Potter - aktorzy kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmienili

Harry Potter to główny bohater serii powieści J.K. Rowling, która wyewoluowała w jedną z najbardziej znanych franczyz popkulturowych na całym świecie. Pierwszy film - Harry Potter and the Sorcerer's Stone - zadebiutował prawie w 2001 roku i w wielu przypadkach był trampoliną do sławy dla młodych aktorów oraz dodawała popularnością rozpoznawalnym gwiazdom.

Tak naprawdę to najważniejsza jest trójka głównych bohaterów, w których wcielali się Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint.

Jak dziś wygląda Hermiona?

Emma Watson to aktorka, która doskonale wykorzystała szansę, którą dała jej gra w serii o Harrym Potterze. Najważniejsze filmy, w których Emma Watson zagrała to m.in. Noe: Wybrany przez Boga, hit komercyjny Piękna i Bestia oraz nominowany do Oscara Małe kobietki.

Ron Wesley w świecie seriali

Rupert Grint nigdy nie osiągnął statusu gwiazdy jak Watson i Radcliffe, ale trudno odmówić mu solidnie kształtowanej kariery. Największe sukcesy odniósł w serialach: Sick Note, The ABC Murders, Przekręt i Servant.

Harry Potter ma się dobrze

Daniel Radcliffe pracował długo nad tym, by grać role różnorodne i ciekawe, ponieważ wszyscy cały czas widzieli w nim sympatycznego czarodzieja, więc zależało mu na tym, by nie zostać zaszufladkowany jako aktor jednej roli. Dzięki talentowi występował w zgoła odmiennych od siebie produkcjach. Najważniejsze filmy to Kobieta w czerni, Rogi, Iluzja 2, Człowiek-scyzoryk i Dżungla. Z powodzeniem gra też w serialu Cudotwórcy.

Obsada Harry'ego Pottera ma już kilkanaście ładnych lat na karku więcej. W galerii chcemy przedstawić Wam, jak zmienili się najbardziej znani aktorzy. Są to zarówno dzieciaki z pierwszej części filmu, jak i dorośli aktorzy, którzy przewijali się przez całą serię - niektórzy są nie do poznania!

Harry Potter - aktorzy kiedyś i dziś

Harry Potter