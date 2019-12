HBO GO na święta proponuje wiele ciekawych tytułów. W ofercie platformy można znaleźć filmy typowo bożonarodzeniowe albo oprószone śniegiem komedie romantyczne, jednak wszyscy dobrze wiemy, że to żadna reguła - tak naprawdę podczas wolnych dni świetnie sprawdzi się każda produkcja, która ma w sobie pewnego rodzaju magię.

W zestawieniu przygotowałam dla Was kilkanaście ciekawych propozycji filmów przygodowych lub familijnych, które w te święta można obejrzeć z całą rodziną. Jeżeli poszukujecie pomysłu na seans, zapraszamy do lektury. Jeśli szukacie więcej propozycji z VOD, zapraszamy na naszą porównywarkę vod.naekranie.pl

HBO GO na święta 2019 - filmy, które warto obejrzeć

Dumbo 6,4 2019 Zobacz w VOD Dumbo Familijny O filmie Fabuła filmu skupia się na byłej gwieździe cyrkowej, jaką jest Holt Farrier (Colin Farell). Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy wraca do domu po wojnie. Właściciel cyrku powierza... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji już po trailerach zapowiadany był bardziej jako kolejne, raczej wierne pierwowzorowi odtwórstwo, niż realizacja pełna nowych pomysłów (mroczniejsza, burtonowska reinterpretacja!), nic też w tym temacie nie zaskoczyło.... Czytaj więcej

Dumbo to jedna z nowszych propozycji w ofercie HBO GO - uroczy film Disneya debiutował w kinach wiosną 2019 roku. Jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć filmu na srebrnych ekranach, a w święta dysponujecie wolnym czasem, nie wahajcie się - Dumbo zawiera w sobie wystarczającą ilość emocji i magii, by chwycić za serce w te wyjątkowe dni. Śmiało można zaplanować oglądanie filmu z rodziną - tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a dzieci będą wręcz zapatrzone w pociesznego tytułowego słonika. Warto wspomnieć, że nie jest to animacja, a film aktorski - w obsadzie znaleźli się między innymi Colin Farrell czy Eva Green.

Dziadek do orzechów i cztery królestwa 6,7 2018 Zobacz w VOD Dziadek do orzechów i cztery królestwa Familijny O filmie ‌The Nutcracker and the Four Realms to nowy projekt Disneya, który jest interpretacją Dziadka do orzechów – zarówno baletu Czajkowskiego, jak i opowiadania E.T.A. Hoffmanna. Bohaterką filmu Dziadek do orzechów i... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W domu rodziny Stahlbaum stoi już przybrane drzewko. Pod nim kryją się prezenty. Jednak wśród domowników nie panuje radość. Widoczny jest raczej smutek i przygnębienie.... Czytaj więcej

Dziadek do orzechów i cztery królestwa to już propozycja ściśle związana ze świętami - na ekranie cała akcja rozpoczyna się właśnie podczas Gwiazdki, a to z kolei gwarantuje motywy takie jak śnieg, choinki, bombki i świecidełka. Film z powodzeniem może wprawić widzów w klimat świąt, zaintrygować i oczarować, zwłaszcza za sprawą niesamowitej scenografii czy najwyższej klasy kostiumów i charakteryzacji. Sama historia należy raczej do prostych opowieści, skrojonych pod każdego widza - w recenzjach słyszy się, że filmowi brakuje nieco polotu i emocji, jednak mimo wszystko może warto dać mu szansę, zwłaszcza w takie dni jak te.

Mary Poppins powraca 6,9 2018 Zobacz w VOD Mary Poppins powraca Familijny O filmie Film Mary Poppins powraca jest sequelem znanej wszystkim historii sprzed lat. Mary Poppins, przy użyciu swoich zdolności, pomaga rodzinie na nowo odkryć radość, której brakuje w ich życiu. Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Historia lubi się powtarzać. Dzieci powtarzają błędy swoich rodziców. Kiedyś to Jean i Michael borykali się z problemem rodziców, którzy nie mieli dla nich czasu. Teraz podobny los spotkał pociechy... Czytaj więcej

Kolejny film godny rozważenia w te święta to z całą pewnością nowa Mary Poppins - odświeżona historia o znanej niani z magicznymi umiejętnościami debiutowała w kinach w 2018 roku, również w sezonie okołobożonarodzeniowym. Teraz, na dwanaście miesięcy później, można po nią sięgnąć już z poziomu własnej kanapy. Seans Mary Poppins powraca spodoba się widzom niezależnie od wieku - dla rodziców może to być nostalgiczny powrót do bohaterki z przeszłości, zaś dla dzieci nowa fajna przygoda. Dacie się skusić?

Pierwsza gwiazdka 5,9 2017 Zobacz w VOD Pierwsza gwiazdka Animowany O filmie Akcja animacji The Star rozgrywa się przed wiekami, tuż przed momentem narodzin Jezusa Chrystusa. Fabuła opowiedziana jest z perspektywy zwierzęcych świadków tego wydarzenia. Głównym bohaterem jest dzielny osiołek Bo, który... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Mały, odważny osiołek o imieniu Bo tęskni za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie. Marzy o tym, by zostać częścią ekipy królewskiego powozu i zwiedzać miasta. Pewnego... Czytaj więcej

Film animowany, który doskonale wpisuje się w tematykę bożonarodzeniową - śledzimy tutaj bowiem losy zwierząt ze stajenki w Betlejem, które były świadkami narodzin Jezusa. Produkcja jest adresowana do wszystkich dzieci, także tych najmłodszych - jej prosta forma, humor i jasny przekaz z pewnością będą doskonale zrozumiane przez widzów. Rodzice z kolei odnajdą między wierszami żarty z drugim dnem, co również uprzyjemnia seans. To coś w sam raz na nadchodzące święta.

Czarownica 7,0 2014 Zobacz w VOD Czarownica Familijny O filmie Film Maleficent - zrealizowany z wielkim rozmachem film 'Czarownica', z udziałem Angeliny Jolie w roli tytułowej, został zainspirowany postacią znaną z disneyowskiej 'Śpiącej królewny' – Diaboliną. Tytułowa Czarownica była niegdyś piękną i dobrą... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji ("Maleficent") to mierzenie się z legendą, bo na warsztat wziąć trzeba jedną z najbardziej znanych baśni. Jak zaś z tym bywa, zwłaszcza gdy twórcy chcą zaoferować nowe, bardziej... Czytaj więcej

Kolejna widowiskowa produkcja fantasy od Disneya na dzisiejszej liście - Czarownica to film, który może oczarować zarówno dzieci, jak i dorosłych. Cała historia bazuje na motywach bajki o Śpiącej Królewnie, a główną bohaterką jest nie Aurora, a Diabolina. Film jest nasycony baśniowością i magią, a na płaszczyźnie realizacji nie można mieć mu nic do zarzucenia - na całość patrzy się z zapartym tchem, za czym stoją niesamowite efekty specjalne. W rolach głównych występują Angelina Jolie i Elle Fanning. Warto obejrzeć w święta.