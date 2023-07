Książki i komiksy: nasze propozycje lektur na lato

fot. własne

Wakacje to idealna pora, by nadrobić czytelnicze zaległości lub zapoznać się z nowymi tytułami. Z drugiej strony upały i potrzeba relaksu nie zawsze zachęcają do sięgania po bardziej wymagające tytuły.

Biorąc to pod uwagę, wybraliśmy dla Was kilkanaście propozycji książkowych i komiksowych, które powinny pasować do wakacyjnych klimatów. Przy tym nie zawsze oznacza to, że są to pozycje łatwe, lekkie i przyjemne.

W zestawieniu znajdziecie pozycje młodzieżowe, nie zabraknie fantastyki czy powieści obyczajowych. Są też kryminały, choć nie zawsze traktujące temat śmiertelnie poważnie.

Tak prezentują się nasze propozycje książek na lato:

Alexandra Bracken - Srebro w kościach

Pierwszy tom nowej serii fantasy Alexandry Bracken, autorki cyklu Mroczne umysły oraz bestsellerowej powieści Lore. Historia inspirowana legendą arturiańską, pełna miłości, pragnienia zemsty i czystej adrenaliny!

Tamsin Lark nie prosiła, żeby zostać Zgłębiającym. Jako śmiertelniczka bez talentu magicznego, miała nigdy nie włamywać się do starożytnych krypt ani też nigdy nie rywalizować z czarodziejkami i Oświeconymi o znajdujące się w środku skarby. Ale po tym, jak jej przybrany ojciec zniknął bez pożegnania, tylko w ten sposób mogła utrzymać przy życiu siebie i swojego brata, Cabella.



Dziesięć lat później pojawiają się plotki, że jej opiekun zniknął z potężnym pierścieniem rodem z legendy arturiańskiej. Spotkanie z rywalizującym z Tamsin chłopakiem, Emrysem, rozpala w niej nadzieję, że pierścień może uwolnić Cabella od klątwy, która zagraża rodzeństwu. Sęk w tym, że nie tylko oni pragną go zdobyć.



Jak wieść niesie, chciwi Zgłębiający zaczynają drążyć temat, a wielu z nich gotowych jest zabić, byle tylko dostać ten pierścień. Emrys jest ostatnią osobą, z którą Tamsin zdecydowałaby się na współpracę, ale sama nie zdoła wyprzedzić konkurentów w wyścigu po cenny relikt. Dlatego wspólnie zanurkują do gniazda żmij i zasmakują czarnej magii, ujawniając śmiertelny sekret zdolny przebudzić duchy przeszłości i zniszczyć ostatnią nadzieję dziewczyny na uratowanie brata…

Źródło: Jaguar

Suzanne Collins - Ballada ptaków i węży

Czwarta powieść z serii Igrzyska Śmierci, której ekranizacja trafi na ekrany kin już w listopadzie!

Ambicja go napędza. Rywalizacja go motywuje. Władza jednak ma swoją cenę.

Dziesiąte Głodowe Igrzyska rozpoczyna poranek dożynek. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skwapliwie skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora, i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i niepewny los Coriolanusa zależy teraz od tego, czy zdoła on pokonać innych mentorów urokiem osobistym i sprytem.

Tyle że los nie bardzo mu sprzyja. W udziale przypadła mu dziewczyna z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Losy obojga splotą się ciasno – każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa walkę na śmierć i życie, ale poza areną zaczyna się w nim budzić współczucie… Tylko jak postępować według zasad, gdy pragnie się przetrwać za wszelką cenę?

Źródło: Media Rodzina

Nora Dåsnes - Z ręką na sercu

Poruszająca powieść graficzna o przyjaźni, zakochiwaniu się po raz pierwszy i zastanawianiu się, co jest fajne, gdy masz 12 lat!

Tuva i jej przyjaciele mają po 12 lat. W ich życiu nic już nie będzie takie samo, ale oni nadal o tym nie wiedzą.

Najważniejszym wydarzeniem minionego lata jest to, że Linnéa ma chłopaka, a Bao uważa, że bycie zakochanym to najgłupsza rzecz na świecie. Teraz podczas przerwy lekcyjnej zamiast spędzać czas w leśnej tajnej bazie z przyjaciółkami, Linnéa woli być ze swoim chłopakiem. Do tej pory dziewczyny nie miały takich problemów. Tuva nie chce opowiadać się po żadnej ze stron: jest szczęśliwa w lesie z Bao, ale jest też podekscytowana ideą pierwszej miłości.

I właśnie wtedy, gdy życie Tuvy i tak jest wystarczająco skomplikowane, do szkolnej orkiestry marszowej dołącza nowa dziewczyna. Ma na imię Mariam i jest najfajniejszą osobą, jaką Tuva kiedykolwiek spotkała. Tuva jeszcze nigdy tak bardzo nie chciała się z kimś przyjaźnić. Może tak właśnie wygląda zakochanie?

Źródło: ToTamto

Karolina Głogowska - Ostatni diament

Młoda dziennikarka Izabela przeżywa osobistą tragedię, po której stacza się w alkoholizm. Wkrótce dostaje jednak od losu drugą szansę: nową pracę, miłość i życie w luksusie u boku Jakuba Gellera, który jest znanym gdańskim jubilerem i handlarzem diamentów.

Sielankę i planowanie przyszłości przerywa informacja o zaginięciu Agaty, żony Jakuba. Razem z nią znikają cenne klejnoty. Czy ktoś porwał Agatę dla okupu? A może to pozory i kobieta dawno nie żyje?

Policja szybko znajduje w domu Gellerów ślady przemocy. Na jaw wychodzą kolejne zaskakujące fakty z życia małżeństwa, które od dawna prowadziło ze sobą psychopatyczną grę. Czy Agata wiedziała o istnieniu Izabeli? Kto jest manipulatorem – ona czy jej mąż?

Książkę możesz kupić tutaj.

Źródło: Mięta

René Goscinny, Albert Uderzo - Beniamin i Beniamina

Z Beniaminem i Beniaminą każdy dzień jest szalony i pełen niesamowitych przygód: latające żelazko, zaciekły konflikt między przerażającym Dzidźją a strasznym Bohbasem, banknoty spadające z nieba… – to tylko część z nich.

Niniejszy album po raz pierwszy zbiera wszystkie komiksowe historie pary młodych bohaterów stworzonych przez mistrzów René Goscinny'ego i Alberta Uderzo: Powietrzni rozbitkowie, Leć, Ptaszynko!, Wielki Dzidźja oraz Beniamin i Beniamina u kowbojów. Niedługo potem powstały pierwsze przygody Asteriksa i Obeliksa, którzy po Beniaminie odziedziczyli słynne powiedzonko: „Powariowali ci…!”. Dodatkowo album zawiera trzydziestostronicowy wstęp z niepublikowanymi dotąd materiałami dotyczącymi kluczowych lat, które doprowadziły René Goscinnego i Alberta Uderzo do założenia gazety Pilote, a także przygody innych komiksowych bohaterów wymyślonych przez twórców Asteriksa: Niezwyciężony Antoine, Rodzinka Baranków, Smyk i Sapek, Rodzinka Odrzecznych.

Specjalnie na potrzeby tego wydania plansze Beniamina i Beniaminy zostały całkowicie odrestaurowane. Kreska Alberta Uderzo została odtworzona na podstawie skanów oryginalnych gazet z lat 50. i uzupełniona całkiem nową kolorystyką.

Beniamin i Beniamina

Marie Lu - Gwiazdy i Cienie

Supergwiazda. Tajny agent. I jedyna w swoim rodzaju misja!

James Bond dla młodzieży. Jedna z najbardziej wyczekiwanych książek 2023 roku wg magazynu „Seventeen”!

Poznajcie Wintera Younga – to początkujący tancerz, który robi błyskawiczną światową karierę. Za sprawą scenicznej charyzmy bije rekordy popularności i gwarantuje wyprzedane koncerty od Londynu po Los Angeles. Teraz jednak musi wykorzystać swoje olśniewające atuty w zupełnie innej dziedzinie…

Niesławny gangster Eli Morrison ma tylko jedną słabość – swoją córkę, Penelope. A Penelope ma tylko jedno życzenie na swoje dziewiętnaste urodziny – prywatny koncert z udziałem Wintera Younga. Panacea Group, agencja zajmująca się operacjami specjalnymi, dostrzega w tym wydarzeniu szansę na zinfiltrowanie kręgu najbliższych współpracowników Morrisona.

Winter musi posłużyć się sławą, sprytem i urokiem osobistym – ale nie będzie sam. W roli jego ochroniarki wystąpi bowiem temperamentna Sydney Cossette, najmłodsza szpiegini z agencji Panacea. Prawdopodobnie jako jedyna osoba na świecie jest odporna na wdzięki Wintera, lecz w miarę jak zbliżają się do siebie za sprawą wspólnej misji, musi przyznać, że ten celebryta ma do zaoferowania coś więcej niż tylko zgrabne wygibasy i ładną buźkę.

Winter i Sydney, choć tak niedobrani, mają szasnę stać się największymi bohaterami agencji Panacea – i może nawet czymś więcej – o ile wytrzymają w swoim towarzystwie.

Źródło: Jaguar

S.K. Tremayne - Czarna woda

Nowy porywający thriller psychologiczny autora bestsellerowej powieści Bliźnięta z lodu.

Hotel Stanhope mieści się na malowniczej i odludnej wyspie Dawzy otoczonej ujściem rzeki Blackwater. Rzeki, w której kryje się zabójcza pułapka. Podczas hucznej imprezy z okazji otwarcia hotelu dochodzi do tragedii. Beztroska kąpiel kończy się śmiercią pięciorga gości porwanych przez zdradliwy prąd – Czarną Wodę.

Hannah, która pracuje w hotelu, była świadkiem tego wypadku, przez co nabawiła się panicznego strachu przed wodą i nie może opuścić wyspy. Uwięziona na Dawzy próbuje dociec, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy, i odkrywa mroczną tajemnicę. Okazuje się, że sama również nie jest bezpieczna…

Źródło: Czarna Owca

Jacek Galiński - Pod górkę

Zaczyna się od porwania. A potem jest już tylko gorzej On odnosi wrażenie, że całe życie ma... pod górkę! Jest przekonany, że wcale nie ma zawyżonych oczekiwań. A mimo to ciągle nie wychodzi mu w miłości. W końcu postanawia znaleźć miłość bez względu na to, czy przeznaczenie tego chce, czy nie. Ona jest przekonana, że w miłości jak na wojnie – muszą być ofiary. Niestety, ofiarą jest najczęściej ona sama. Wciąż i wciąż ma... pod górkę! Chyba czas najwyższy wziąć sprawy w swoje ręce. Jeszcze wygra tę wojnę!

Książkę można kupić tutaj.

Źródło: Mięta

Zuzanna Wólczyńska - Let Me Know

Bee i Noah byli nierozłączni.

Oboje lubili kwaśne żelki i długie spacery po plaży. Z największą czcią celebrowali pewną letnią, magiczną tradycję i naiwnie wierzyli, że mogą zatrzymać czas.

Po czterech latach rozłąki zaczynają wątpić, że kiedykolwiek mieli ze sobą coś wspólnego, a szansa, że po wszystkim będą potrafili zamienić ze sobą zdanie, nie skacząc sobie przy tym do gardeł, jest coraz mniejsza.

Co może się wydarzyć, gdy Noah wróci do Kalifornii, a Bee zrozumie, że nie jest już tym samym miłym chłopakiem, którego znała?

Oto historia, którą pokochały tysiące czytelniczek Wattpada!

Źródło: Jaguar

Rob Wilkins - Terry Pratchett: Życie z przypisami. Oficjalna biografia

Sir Terry Pratchett, nagradzany bestsellerowy autor, twórca fenomenalnie popularnego cyklu Świat Dysku. Sławny i podziwiany na całym świecie za swoje znakomite książki, inteligentny ironiczny humor, za działalność humanitarną. Ale to tylko część obrazu.

W chwili śmierci w 2015 roku pracował nad swoją najciekawszą historią – własną. Nad opowieścią o chłopcu, któremu w wieku sześciu lat dyrektor szkoły powiedział, że niczego nie osiągnie, i który przez całe swoje późniejsze życie udowadniał, że tamten nie miał racji. Terry miał bowiem pełno zadziwiających osiągnięć: przerwał naukę by zostać dziennikarzem, co nie zmienia faktu, że otrzymał niezliczona liczbę doktoratów honorowych, nim skończył 20 lat miał pomysł na swoją debiutancką powieść, która ukazała się w 1971 roku pod tytułem Dywan, został jednym z najlepiej sprzedających się i lubianych pisarzy w Wielkiej Brytanii, zdobył prestiżowy Medal Carnegie i otrzymał tytuł szlachecki.

Niestety Terry’emu zabrakło czasu by ukończyć wspomnienia, które tak bardzo chciał napisać. Teraz przerwane wątki podjął Rob Wilkins, dawny asystent, przyjaciel, a dziś opiekun literackiego dziedzictwa Pratchetta. Wykorzystując wspomnienia własne, ale też rodziny, przyjaciół i kolegów pisarza, Wilkins kreśli pełną panoramę życia Terry’ego – od dzieciństwa po jego oszałamiającą karierę pisarską, w tym to, jak przyjął i jak sobie radził z „przeszkadzajstwem” choroby Alzheimera.

Głęboko poruszająca i osobista opowieść o nadzwyczajnym życiu sir Terry’ego Pratchetta, spisana z niezrównanym wyczuciem i pełna zabawnych anegdot i zarazem jedyna oficjalna biografia jednego z najznakomitszych autorów.

Źródło: Insignis

Brandon Sanderson - Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii

Samodzielna opowieść łącząca Jasona Bourne’a, epicką fantasy i podróże w czasie, w której jedyną szansą cierpiącego na amnezję czarodzieja na przeżycie w średniowiecznej Anglii jest odzyskanie wspomnień.

Mężczyzna trafia do średniowiecznej Anglii. Nie pamięta kim jest, skąd pochodzi ani dlaczego się tu znalazł. Ściga go grupa ludzi z jego własnego czasu, a jego jedyną nadzieją na przetrwanie jest odzyskanie wspomnień, znalezienie sojuszników wśród miejscowych, a może nawet zaufanie ich przesądom. Jego jedyną pomocą z „prawdziwego świata” powinien być przewodnik pod tytułem Oszczędnego czarodzieja poradnik przetrwania w średniowiecznej Anglii, ale jego egzemplarz wybuchł w drodze. Nieliczne ocalałe fragmenty dały mu pewne wskazówki co do jego sytuacji, ale czy uda mu się zrozumieć je wystarczająco szybko, by przeżyć?

Źródło: Mag

Filipe Melo, Juan Cavia - Ballada dla Sophie

Życie uznanego pianisty Juliena Dubois splata się z historią dwudziestowiecznej Europy. Ten rozgoryczony mizantrop emeryturę spędza w starej posiadłości w towarzystwie kota i zajmującej się domem Marguerite. Pewnego dnia wizytę składa mu młoda dziennikarka, która zachęca go do opowiedzenia prawdziwej historii jego życia. Wśród ścian domu wypełnionego papierosowym dymem i dawnymi wspomnieniami rozbrzmiewa spowiedź z życia naznaczonego rywalizacją, niespełnioną miłością i żalem.

Ballada dla Sophie to olśniewająca powieść grafi czna autorstwa jednego z najbardziej uznanych duetów komiksowych w Portugalii.

Ballada dla Sophie

Jakub Szamałek - Stacja

Odkąd Lucy Poplasky wróciła z ostatniej misji NASA, myślała tylko o tym, aby znów znaleźć się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Nareszcie jej się to udaje. Jako dowódczyni ekspedycji mierzy się jednak nie tylko z dyplomatycznymi napięciami między USA a Rosją, ale i tajemniczą awarią, która zagraża życiu załogi. Sześcioro astronautów, upakowanych w klaustrofobicznych kwaterach, musi przezwyciężyć wzajemną nieufność, by zapewnić sobie przetrwanie. Bo czterysta kilometrów od Ziemi nie ma nikogo, kto mógłby przyjść im z pomocą.

Źródło: W.A.B.