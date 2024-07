Co warto zabrać na wakacje? Książki i komiksy na lato

Altobook / Egmont / Filia

Reklama

Lato w pełni, ale dla wielu osób wakacje dopiero się zbliżają. Dlatego też wybieraliśmy dla was propozycje wakacyjnych lektur. W zestawieniu znajdziecie komiksy, fantastykę, kryminały i książki młodzieżowe.

Wśród propozycji są serie, które mogą starczyć na całe wakacje, ale też pojedyncze pozycje w sam raz na weekendowy wypad.

Seria Blade Runner

Komiksowa seria w świecie Blade Runnera liczy w Polsce już kilka albumów. Najnowszą jej odsłoną jest pierwszy tom Czarnego Lotosu. Zostawić LA.

Los Angeles, 2032 rok. Prototyp replikanta znany jako Elle lub Czarny Lotos wymyka się z rąk swojego twórcy Niandera Wallace’a i ucieka na pustynię. Tam zamierza szukać odpowiedzi na pytanie o swoją tajemniczą przeszłość, aby zyskać możliwość odkupienia. W samym sercu pustkowia ta bezwzględna zabójczyni dociera do industrialnej osady Fracktown, gdzie zostaje wciągnięta w śmiertelny spór między dwiema ścierającymi się w mieście frakcjami. Ale to niejedyna niespodzianka, która ją tutaj czeka. Nic nie przebije spotkania z samym Nianderem Wallace’em. Elle jest ostatnią istotą na Ziemi, która chciałaby jeszcze raz przez to przejść.

Opowieść napisana przez nagradzaną autorkę horrorów Nancy A. Collins i zilustrowana przez uwielbianego przez fanów fantasy Enida Balama to nowy rozdział w sadze Blade Runner.

Komiksy można kupić TUTAJ.

Blade Runner 2029

William Elliot Griffis - Baśnie koreańskie

Niesamowity świat koreańskich baśni i legend! Doskonałe, dogłębne spojrzenie na koreańską tradycję ludową.

Zbiór blisko trzydziestu opowieści ukazujących legendarne, wręcz mityczne postaci i zdarzenia wypełniające przekazy z Krainy Porannego Spokoju. Teksty te nawiązują wprost do historii i początków państwa, ale także do jego zależności i kontaktów z sąsiadami.

Tłumaczą zachowania magicznych istot oraz przyczyny opinii, jakimi cieszą się niektóre zwierzęta: niedźwiedzie, tygrysy czy szczury. Ukazują Koreę nie tylko jako kraj szczególnie urokliwy, ale także odrębny, o wiekowej, bogatej kulturze.

Świetnie napisane, barwne opowieści ukazujące w przystępnej formie oryginalny folklor Koreańczyków.

Książkę można kupić TUTAJ.

Źródło: Replika

Five Nights at Freddy's. Srebrne oczy

Oto gratka dla fanów gry Five Nights at Freddy’s – graficzna wersja kultowej powieści Srebrne oczy! mrożący krew w żyłach komiks wbije w fotel nawet najodważniejszego czytelnika…

Dziesięć lat temu w pizzerii Freddy’ego Fazbeara w miasteczku Hurricane dokonano okrutnych zabójstw. Siedemnastoletnia dziś Charlie od tamtego czasu usiłowała zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Bezskutecznie, bo to jej ojciec był właścicielem lokalu i twórcą czterech animatroników – olbrzymich pluszowych maskotek, ulubieńców dzieci. W dziesiątą rocznicę tragedii Charlie spotyka się z przyjaciółmi, pragnąc uczcić pamięć zamordowanego wtedy kolegi. Razem udają się do zamkniętej pizzerii, gdzie wszystko wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś, a pozostawione w niej maskotki okazują się krwiożerczymi bestiami…

Srebrne oczy to pierwsza część trylogii.

Komiks można kupić TUTAJ.

Źródło: Feeria

Mai Corland - Five Broken Blades. Pięć pękniętych ostrzy

Królestwo Yusanu cierpi pod rządami króla-boga, Joona. Możni bogacą się ponad miarę, biedni cierpią głód i niewolę. Czara goryczy już dawno się przelała. Piątka nieznajomych odpowiada na wezwanie. Są wśród nich najemnik szukający odkupienia, zabójczyni walcząca o wolność, książę wygnany za dawne zbrodnie. Każde z nich jest śmiertelnie niebezpieczne. Każde z nich posługuje się kłamstwem równie sprawnie, co bronią. Każde z nich skrywa własny sekret. By zaspokoić żądzę zemsty, pięcioro kłamców i morderców musi sobie zaufać. Ale po koronę sięgnie tylko jedno z nich.

Five Broken Blades Mai Corland to nie tylko epickie high fantasy w koreańskich klimatach, ale także kameralna i zaskakująco refleksyjna opowieść o pięciu nietuzinkowych osobach, które wzięły udział w niebezpiecznej misji, mającej na celu pozbycie się króla-tyrana.

Niebezpieczna wprawa, dalekowschodni klimat, sieć spisków i zależności, o których nawet Ci się nie śniło oraz silne uczucia, zbyt często biorące górę nad zdrowym rozsądkiem.

Cel jest jasny dla wszystkich - tyran Joon. Król-bóg, o którym krążą legendy. Nieśmiertelny władca Yusanu. Klamka zapadła: trzeba się go pozbyć, a pięcioro kłamców-morderców z unikalnymi umiejętnościami to jedyna szansa na powodzenie tej misji.

Gdyby tylko potrafili sobie zaufać…

Jednak doświadczenie nauczyło ich, że Ci, którzy ufają, zazwyczaj kończą z ostrzem wbitym w plecy. Czy rzeczywiście mają się czego obawiać?

Książkę można kupić TUTAJ.

Źródło: Jaguar

Hanna S. Białys - Męczennicy na płótnie

Dzieło ma być doskonałe, więc „dobre” obrazy należy niszczyć.

Z Brdy wyłowione zostaje ciało starszej kobiety – związane na plecach ręce i rana kłuta brzucha są dla śledczych oczywistym znakiem: to nie było przypadkowe utonięcie. Kiedy kolejną ofiarą staje się kilkuletni chłopiec, potwierdzają się najgorsze obawy Bondysa i jego zespołu – ponownie będą musieli zmierzyć się z seryjnym mordercą.

Czas ucieka, a kolejne ślepe uliczki i poszlaki zakłócają śledczym obraz niczym źle dobrane farby. Czy zdążą powstrzymać morderczą pasję, zanim panoramę miasta splami krew kolejnych ofiar? Jak niewiele trzeba, żeby pasja stała się obsesją, a tajemnice z przeszłości ujrzały światło dzienne?

Hanna Szczukowska-Białys to autorka, której potencjał wysoko oceniają m.in. Robert Małecki i Maciej Siembieda. Laureatka konkursu na opowiadanie kryminalne, uczestniczka licznych warsztatów z pisarzami gatunku i absolwentka dwóch kursów Maszyny do pisania.

Seria kryminałów z komisarzem Bondysem zapoczątkowana książką Robaki w ścianie to jej debiut.

Książkę można kupić TUTAJ.

Źródło: SQN

Seria Pięć Krain

Pięć Krain to monumentalna opowieść o władzy i miłości, nieprzewidywalna i pełna zaskakujących zwrotów akcji, w której brutalne rozgrywki polityczne są przeplatane emocjonującymi przygodami. Pierwszy tom już się ukazał, drugi trafi di sprzedaży 14 sierpnia.

Seria Pięć Krain należy do najwyżej ocenianych przez krytyków i czytelników opowieści frankofońskiego rynku komiksowego ostatnich lat. Recenzenci podkreślają wysoką jakość zarówno wciągającego, niebanalnego scenariusza, jak i dopracowanych, sugestywnych rysunków. Pierwszych sześć tomów tworzy cykl I zatytułowany Angleon.

Autorami scenariusza jest troje twórców występujących pod wspólnym pseudonimem Lewelyn (specjalizująca się w fantastyce pisarka i scenarzystka Mélanie Guyard, znana też jako Andoryss – cykl powieści Les Enfants d’Evernight, seria komiksowa Le Soufflevent; David Chauvel, autor scenariuszy do kilkudziesięciu komiksów, np. mitycznego Arthur czy historycznego Ce qui est à nous; młody scenarzysta Patrick Wong doceniony za pierwsze tomy opowieści En falsh), a rysunki są dziełem Jérôme’a Lereculeya, współautora kilkunastu serii przygodowych, mitycznych i historycznych (Wollodrin, Cairn, „Golias, Arthur).

Komiksy można kupić TUTAJ.

Pięć Krain. Tom 1 - okładka

Sarah Adams - The Rule Book

Kochankowie z college’u spotykają się po latach w wyczekiwanej książce z bohaterami sensacji TikToka The Cheat Sheet.

Cała kariera Nory Mackenzie spoczywa w rękach sławnego silnego skrzydłowego NFL Dereka Pendera, który, tak się składa, jest również jej niezwykle seksownym byłym chłopakiem z college’u. Nora nie zakończyła ich związku w elegancki sposób i teraz ta sytuacja ją prześladuje. Derek jest jej pierwszym klientem jako pełnoetatowej agentki sportowców i okazuje się, że chowa do niej urazę.

Sportowiec decyduje się na małą, przyjacielską zemstę. Jeśli Nora Mackenzie, pierwsza dziewczyna, która kiedykolwiek złamała mu serce, chce być jego agentką, to owszem, pozwoli jej nią zostać. Plan polega na tym, żeby zamienić życie Nory w koszmar. Ale jeśli Derek wie cokolwiek o kobiecie, którą kiedyś kochał, to na pewno jedno: ona łatwo się nie podda.

Zamiast odpuścić, Nora wprowadza w życie własny plan, a jego częścią jest lista zasad ich nowej relacji. Wszystko komplikuje się, gdy w czasie służbowego pobytu w Vegas Nora i Derek po szalonej nocy budzą się razem w łóżku. Jak rozegrać życiowy mecz, w którym po przeciwnych stronach stoją kariera i dawna miłość? I czy w tej grze obowiązują zasady?

W The Rule Book znajdziesz motywy takie jak:

✔️romans drugiej szansy

✔️małżeństwo z przypadku

✔️romans sportowy

✔️udawany miesiąc miodowy

✔️od nienawiści do miłości

Książkę można kupić TUTAJ.

Źródło: Filia

Arkady Saulski - Trylogia Droga Samotnego Psa

Droga Samotnego Psa to trylogia fantasy z japońską historią i kulturą w tle. Arkady Saulski zaprasza nas do feudalnego Nipponu. To czasy walki o honor i o bogactwo, historia władców pogrążonych w odwiecznych konfliktach o hegemonię.

W tym wszystkim Inu – Samotny Pies, Duch – bohater walczący z największym wrogiem jaki może stanąć na drodze wojownika – on sam.

Arkady Saulski porywa do świata przypominającego historyczną Japonię i ubiera go w to wszystko, co kochamy w dobrym fantasy. Wspaniała przygoda! - Piotr Mąka @the.bookking

Książki można kupić TUTAJ.

Czarne Miecze. Tom 1

Elwira Dresler-Janik - Córki bogini Mokosz

Pełna mrocznych sekretów opowieść ze świata wierzeń pradawnych Słowian.

W burzową noc na świat przychodzi niewidoma dziewczynka, której matka umiera przy porodzie. Dziecko wychowuje rodzeństwo dorastające pod ciężką ręką ciągle pijanego ojca. Kiedy ten sprzedaje najstarszą córkę Wszeborę żercy na służbę bogini Mokosz, drogi braci i sióstr rozchodzą się. Przeznaczenie jednak sprawi, że rodzeństwo znów połączy siły, by ocalić Wszeborę, choć każdemu z nich po piętach depcze Śmiercicha.

Leszygród. Kuszące pięknym śpiewem topielice, dziewicze kapłanki Matki Mokosz, opasły żerca liczący tylko srebrne monety, plemię dzielnych wojowniczek z Szepczącego Lasu oraz rudowłosa skazana na stos za czary – tak wiele barwnych postaci, ale nie wiadomo, komu z nich można ufać, a kogo trzeba się wystrzegać.

Książkę można kupić TUTAJ.

Źródło: Replika

Nasz Wielki Donald

Niezwykła kariera Kaczora Donalda rozpoczęła się w 1934 roku występem w animacji „Mądra kurka", w której ubrany w marynarski strój tańczył i śpiewał na barce. Obdarzony nietuzinkowym charakterem, z czasem Donald stał się megagwiazdą. Jego typowo ludzkie wady i zalety sprawiają, że każdy może odnaleźć w nim cząstkę siebie. Od dzikiej radości po najgłębszą rozpacz – nie ma emocji, której ten impulsywny, pyskaty specjalista od wszystkiego nie wyraziłby w pełni.

Niniejszy tom, wydany z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy debiutu Donalda, obejmuje komiksy różnych scenarzystów i rysowników oraz ukazuje wzloty i upadki najsłynniejszego kaczora na świecie, jego bohaterskie czyny i komiczne błędy, drobne sukcesy i sromotne klęski z dziewięciu dekad historii komiksu.

Komiks można kupić TUTAJ.

Nasz wielki Donald

Hugh Howey - seria Silos

Gdy świat został skażony, ludzie zamieszkali pod ziemią w ogromnej wielopoziomowej konstrukcji zwanej silosem. Nie wiedzą skąd się tam wzięli, ile czasu już tam są oraz dlaczego świat na zewnątrz jest dla nich zabójczy. Ich życie opiera się na kłamstwach, tajemnicach, ciągłych nakazach i zakazach, a najwyższą z kar jest wyjście na zewnątrz.

Po tym, jak poprzedni szeryf opuścił silos, Juliette, mechanik z głębin, nagle i w niewytłumaczalny sposób zostaje awansowana na szefa organów ścigania. Nie zważając na zwyczaje, których powinna przestrzegać, Juliette odkrywa ślady spisku, a podążanie tym tropem może wszystkich doprowadzić do śmierci.

Trzeci tom serii, Pył, ukaże się w sierpniu.

Książki można kupić TUTAJ.

Silos - okładka

Five Nights at Freddy's: Fazbear Frights. Opowieści komiksowe 2

Oscar zawsze był „małym dorosłym”, jakiego potrzebowała jego mama. Postanowił jednak zrobić coś bardzo nieodpowiedzialnego i sięgnął po zakazany owoc… Stanley w akcie desperacji zatrudnił się w miejscu, w którym nie czekała go żadna przyszłość, czuł się samotny, a na domiar złego jego nowy pracodawca zachowywał się podejrzanie. Devon, porzucony przez ojca i ciągle ignorowany przez matkę, nie mógł zrozumieć, dlaczego wszystkim oprócz niego zawieranie przyjaźni przychodzi z łatwością.

W świecie Five Nights at Freddy’s zło zwykle czai się tam, gdzie królują samotność i niezrozumienie…

Komiks można kupić TUTAJ.

Five Nights at Freddy's: Fazbear Frights. Opowieści komiksowe 2 - okładka

Stephen King - Holly

Specjalne wydanie bestsellerowej powieści „Holly” – w oprawie zintegrowanej i z barwionymi brzegami!

Holly Gibney powraca w wielkim stylu, tym razem w swojej własnej historii. Spotykamy ją w momencie, gdy zdążyła już przejść długą drogę – od Pana Mercedesa, w którym pojawiła się po raz pierwszy jako nieśmiała, ale odważna i szlachetna samotniczka, przez współpracę z Billem Hodgesem w Znalezione nie kradzione, do błyskotliwej, dzielnej detektywki z Outsidera. W Holly ekscentryczna śledcza musi zmierzyć się z parą genialnych, ale okrutnych przeciwników, którzy swoje tajemnice potrafią ukrywać jak nikt inny.

Gdy Penny Dahl zwraca się do agencji Uczciwi Znalazcy z prośbą o pomoc w odnalezieniu jej zaginionej córki, Holly Gibney nie ma ochoty brać jej sprawy na swoje barki. Detektywka znajduje się w ciężkiej sytuacji – jej partner Peter jest ciężko chory, a poza tym niedawno zmarła jej matka, z którą wiązała ją skomplikowana relacja. Odpuściłaby tę sprawę, gdyby nie to coś w głosie zdesperowanej klientki. Coś, co nie pozwala jej odmówić i zmusza do wyruszenia na poszukiwania sprawcy.

Holly nie wie jeszcze, że niedaleko od miejsca, gdzie zniknęła Bonnie Dahl, mieszka małżeństwo profesorów na emeryturze, osiemdziesięciolatkowie Rodney i Emily Harris. Z pozoru są typowymi przedstawicielami klasy średniej, zakochanymi w sobie staruszkami, jednak za drzwiami doskonale utrzymanego domu skrywają potworny sekret. Jak się okaże, Holly będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje zdolności, by przechytrzyć bezwzględną i szalenie przebiegłą parę i odkryć prawdę – makabryczną, przerażającą i mrożącą krew w żyłach.

Książkę można kupić TUTAJ.

Źródło: Prószyński i S-ka

Marcin Mortka - Tappi. O miękkiej kanapie, wielkich czarach i słoikach z dżemem

Nowe przygody dobrodusznego wikinga!

Tęskniliście za Tappim i Szepczącym Lasem?

Cóż, ja chyba też. Dlatego zajrzałem tam ostatnio i… Rety, co tam się wyprawia! Wiecie, że w Szepczącym Lesie ktoś znów zaczął rzucać czary, i to myląc zaklęcia? I że niedźwiedź Brzuchacz kręci się niebezpiecznie blisko Złocistej Pasieki, a kruk Paplak gdzieś się zawieruszył? Słyszeliście, że na niebie coś tupta, a pewna czarownica wysoko w górach uznała, że czas podbić świat?

Oj, czyżby Szepczący Las znalazł się w niebezpieczeństwie?

Na szczęście Tappiemu niestraszne przeciwności losu, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu renifer Chichotek i… No właśnie! Do naszych przyjaciół dołączy pewna rezolutna dziewczynka z magiczną różdżką i głową pełną pomysłów (nie zawsze do końca przemyślanych).

To co? Wpadniemy razem do Szepczącego Lasu?

Książkę można kupić TUTAJ.

Źródło: SQN

Seria Garfield. Tłusty Koci Trójpak

Paski komiksowe z Garfieldem Jima Davisa rozśmieszają nas od lat, a wydawnictwo Egmont regularnie serwuje nam Tłuste Kocie Trójpaki zawierające setki historyjek. Jest ich już piętnaście.

To już piętnasty album z przygodami najsłynniejszego wielbiciela lazanii! Dzięki temu tomowi przygód Tłustego Kota poznacie sztukę dobrej zabawy we wszystkich jej przejawach. Futrzasty Picasso używa Odiego jako płótna, wyraża siebie w tańcu interpretacyjnym i demonstruje chytrą kreatywność w kuchni. Ten pomysłowy i wiecznie żarłoczny kot nawet beknięcie podnosi do rangi sztuki. A zatem podziwiajcie go, wielbiciele Garfielda!

Garfieldowy cykl Tłustych Kocich Trójpaków stanowi kolekcję komiksowych pasków zebranych w nowym, kolorowym wydaniu. Garfield zmieniał się trochę na przestrzeni lat, ale jedno pozostało niezmienne: jego gigantyczny apetyt na jedzenie i poczucie humoru. Czeka was dużo szaleńczej radości z nienasyconym kotem, ponieważ nigdy dosyć zabawy.

Komiksy można kupić TUTAJ.