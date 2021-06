Kuba Rozpruwacz rozpruwa ekrany

Kuba Rozpruwacz jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci popkultury. Morderca siał grozę w filmach, serialach, a także w rozmaitych powieściach. Twórcy prześcigają się w tym, jak wykorzystać potencjał postaci i pokazać go ciekawie, inaczej, zawsze z jakąś dozą świeżości. Zabawa postacią Kuby Rozpruwacza trwa od zawsze i pewnie w następnych latach nie raz powróci na ekrany lub kartki książek.

Na poniższej liście znajdziecie filmy i odcinki seriali, które albo próbują na serio wyjaśnić, kim był Kuba, albo czysto popkulturowo bawią się jego postacią. Zobaczcie:

Rzecz chyba najważniejsza i jedna z najciekawszych. Film jest ekranizacją monumentalnego, mrocznego komiksu Alana Moore'a i Eddiego Cambpella pod tym samym tytułem, który analizował historię Kuby Rozpruwacza. Z piekła rodem to porywający i stylowy slasher, w którym w głównych rolach występują Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm i Robbie Coltrane.

Kuba Rozpruwacz (1976)

Klasyczny, mroczny, bardzo brutalny film, który wyreżyserował specjalista od krwi, grozy i seksu - Jesus Franco. To produkcja zdecydowanie dla dorosłych, której historia jednak nie trzyma się faktów historycznych związanych z Kubą Rozpruwaczem. W głównej roli występuje Klaus Kinski. Ta pozycja spodoba się miłośnikom gore i innych wyzywających scen.

Podróż w czasie (1979)

W 1893 roku w Londynie H.G. Wells nie tylko opisał, ale też zbudował prawdziwy wehikuł do podróży w czasie. Nie wiedział, że jego przyjaciel to Kuba Rozpruwacz, który wykorzystał maszynę do przeniesienia się w przyszłość do 1979 roku, gdzie kontynuował swoją krwawą działalność. Główny bohater rusza jego śladem, żeby doprowadzić go przed sąd i wymierzyć sprawiedliwość. Choć efekty specjalne nie imponują, w tym filmie to historia jest wciągająca i trzyma w napięciu. W rolach głównych zagrali Malcolm McDowell, David Warner i Mary Steenburgen.

Morderstwo na zlecenie (1979)

W filmie Sherlock Holmes prowadzi śledztwo związane z morderstwami popełnionymi przez Kubę Rozpruwacza. Odkrywa też spisek mający na celu ochronę mordercy. Siłą filmu są aktorzy, Christopher Plummer i James Mason, którzy wcielają się odpowiednio w Holmesa i Watsona. Tworzą świetny ekranowy duet. Do tego pomysłowa fabuła sprawia, że produkcja oceniana jest pozytywnie. W Morderstwie na zlecenie występują również Donald Sutherland, Anthony Quayle, David Hemmings i Susan Clark.

Dr Jekyll i Mr Hyde (1989)

Dr Jekyll i Mr Hyde to kolejne połączenie klasycznych bohaterów. Podczas eksperymentów z kokainą dr Jekyll zamienia się w odrażającego Mr Hyde'a. Na wzór Kuby Rozpruwacza rusza na nocne łowy do burdelu. Głównego bohatera gra Anthony Perkins, który znany jest z roli Normana Batesa z kultowej Psychozy. To on sprawił, że ten thriller jest interesujący i przyzwoity, choć niezbyt porywający.

Powrót Kuby Rozpruwacza

(1988)

Seryjny morderca z Los Angeles świętuje historyczne wydarzenia związane ze zbrodniami Kuby Rozpruwacza, dokonując podobnych morderstw. To solidny thriller, który został nakręcony w stylu typowym dla lat 80. W głównej roli występuje James Spader, który zagrał charyzmatycznie, ale nie sprawił, że film trzymał w napięciu.

Rozpruwacz

(1997)

Rozpruwacz opowiada bardziej klasyczną opowieść o Kubie, bo akcja rozgrywa się w 1888 roku. Jednak film zmienia fakty historyczne, ponieważ trop mordercy prowadzi do londyński wyższych sfer. Patrick Bergin wciela się w inspektora Hansena, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstw. Dobrze wywiązał się ze swojej roli. Co ciekawe, ten niezły thriller został wyprodukowany w Australii. Niestety australijscy aktorzy nie pokazali się z najlepszej strony.

Kuba Rozpruwacz

(1988)

Dwuodcinkowy serial Kuba Rozpruwacz, który został nakręcony na setną rocznicę zbrodni mordercy, to nadzwyczaj dobrze udokumentowane widowisko z Michaelem Cainem. Za rolę inspektora Abberline'a otrzymał nawet Złoty Glob. Nominowany do tej nagrody został również Armand Assante. Produkcja wyróżniła się niezwykłą atmosferą, dzięki dobrej scenografii, scenerii i kostiumom. Serial dostarcza jedną z lepszych historii o Kubie Rozpruwaczu, choć też wysnuwa własną teorię o tym, kto grasował po londyńskim East Endzie pod koniec XIX wieku.

Serial opowiada o pracy londyńskiej policji po morderstwach Kuby Rozpruwacza i lekko do niego nawiązuje. Ta produkcja BBC doczekała się 5 sezonów. Chwalono ją za jakość, dialogi, ciekawą historię oraz dobrą grę aktorską. W głównych rolach występują Matthew Macfadyen, Adam Rothenberg, MyAnna Buring i Jerome Flynn.

(sezon 2, odc. 21 - Comes the Inquisitor)

Skąd Kuba Rozpruwacz w jednym z najlepszych seriali SF w historii? O to już by trzeba spytać samego J. Michaela Straczynskiego, twórcę całego serialu i scenarzystę tego odcinka. Ale Kuba – ten klasyczny sprzed lat – idealnie wpasował się w fabułę epizodu.

(sezon 4, odc. 21 - Headache ")

Serial Grimm sprytnie wykorzystał motyw Kuby Rozpruwacza, dopasowując go do konwencji serialu. W nim słynny morderca nie jest Wesenem, lecz duchem, który opętał Seana Renarda. Gdy przejmował ciało i umysł bohatera, polował i zabijał w brutalny sposób prostytutki-Weseny. W tym wysoko ocenianym, mrocznym odcinku znalazło się kilka nawiązań do historii Kuby Rozpruwacza.