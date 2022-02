Laserowym okiem – projektor Epson EH-LS12000B przenosi kino do naszych domów

Źródło: naEKRANIE

Wiele współczesnych projektorów o konsumenckim charakterze powstaje w duchu kompromisu. Z jednej strony inżynierowie odpowiedzialni za ich powstanie próbują odchudzić sprzęt do granic możliwości, z drugiej zaś zmieścić w niewielkiej obudowie podzespoły zdolne do generowania obrazu o możliwie jak najlepszej jakości. Takie podejście sprawdza się na papierze, jednak w rzeczywistości może negatywnie odbijać się na naszym komforcie.

Najbardziej kompaktowe modele często nie są w stanie wyświetlić obrazu, który cieszy oko kinomana. Zdarza się tak, że po wyłączeniu trybu ekonomicznego pracują zbyt głośno, przez co najchętniej sparowalibyśmy je z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym, aby wytłumić dźwięki wentylatorów chłodzących podzespoły.

Epson EH-LS12000B wymyka się takiemu skrajnemu podejściu do minimalizmu. To masywny projektor stworzony z myślą o rzutowaniu obrazu 4K z obsługą HDR10+ na powierzchni sięgającej nawet do 300”, ten sprzęt ma zamienić salon w kino z prawdziwego zdarzenia. Na zaproszenie firmy Epson postanowiliśmy sprawdzić, jak poradzi sobie z obsługą współczesnych serwisów streamingowych. Zabrałem go na wycieczkę do krainy VoD oraz cloud gamingu, aby przekonać się, czy rzeczywiście tak dobrze wypada w krainie wysokich rozdzielczości.

Twórcy EH-LS12000B nie mieli złudzeń co do miejsca, w którym sprzęt będzie funkcjonował. To nie jest jeden z tych podręcznych projektorów chowanych w szafie i wyjmowanych wyłącznie na specjalną okazję, aby zamienić ścianę w przestrzeń projekcyjną. Ten model ma na stałe zagościć w domach najbardziej wymagających widzów, którzy dysponują pomieszczeniem przystosowanym do organizowania kinowych seansów lub chcą we własnym salonie urządzać wieczorne projekcje. Sprzęt waży 12,7 kg i ma wymiary 52‎ x 44,7 x 19,3 cm, dlatego najlepiej na stałe zamontować go na półce bądź powiesić pod sufitem.

Epson EH-LS12000B

W obudowie EH-LS12000B zainstalowano laserowe źródło światła, które wraz z technologią 3LCD ma wyświetlić obraz o natężeniu światła białego rzędu 2700 lumenów, kontraście na poziomie 2 500 000 : 1 oraz szerokiej przestrzeni barwnej. Zastąpienie klasycznej lampy laserem miało również zredukować hałas generowany przez system chłodzenia oraz zauważalnie wydłużyć żywotność projektora. Ochronę gwarancyjną tego modelu wydłużono zaś do 60 miesięcy bądź 12 tysięcy godzin pracy, aby nie pozostawić wątpliwości, że posłuży nam przez wiele lat. Co więcej, deklarowana żywotność źródła światła projektora wynosi 20 000 godzin, co przekłada się na 20 lat użytkowania go każdego dnia przez 20 lat. Tyle teorii, ale jak Epson EH-LS12000B poradził sobie w starciu z grami i filmami?

Laserowe źródło światła w parze z technologią 3LCD pozwoliło uniknąć jednej z największych niedoskonałości związanych z projekcją obrazu za pośrednictwem tańszych urządzeń. Treści rzutowane przez EH-LS12000B na ekran wyglądają tak, jakbyśmy wyświetlali je za pośrednictwem wysokiej klasy telewizora. Już na poziomie interfejsów użytkownika dało się dostrzec, że kolory są odpowiednio nasycone, a po odpaleniu produkcji kompatybilnych z trybem HDR – cieszyły oko wysokim kontrastem oraz barwą zbliżoną do naturalnej.

Budżetowe projektory mają tendencję do wypławiania kolorów skóry bohaterów, przesycania rozświetleń twarzy czy znacznego wyszarzania czerni. W przypadku Epson EH-LS12000B takie niedoskonałości obrazu nie występują, podobnie jak rozszczepienie kolorów składowych. Obraz cieszy oko niezależnie od tego, jaki spośród predefiniowanych trybów korekcji barwnej wybierzemy (Naturalny, Kino bądź Jaskrawy), w każdym z nich obraz wygląda zadowalająco.

Warto także zwrócić uwagę na wysoką rozdzielczość pracy oraz niewielkie przerwy pomiędzy pikselami. Nawet jeśli rozciągniemy obszar projekcyjny na dużej powierzchni, nie zobaczymy charakterystycznej siateczki szpecącej obraz w projektorach o niższym zagęszczeniu pikseli.

Oczywiście, trzeba mieć świadomość tego, że nawet sprzęt klasy premium – a za taki trzeba uznać projektor EH-LS12000B, który wyceniono na 21 900 zł – najlepiej wypadnie w porządnie zaciemnionym pomieszczeniu. Choć laserowe źródło światła poradzi sobie z projekcją w pomieszczeniu z zewnętrznym źródłem światła, w takich warunkach poziom kontrastu oraz ogólnej jasności będzie niższy niż w pomieszczeniu ze szczelnie zasłoniętymi oknami. Warto jednak wspomnieć, że technologia 3LCD zapewnia przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami, gdyż projektory tego typu emitują światło w pełnym spektrum kolorów, co podbija ich efektywną jasność.

Epson EH-LS12000B

Laserowe źródło światła ma jeszcze jedną istotną przewagę nad klasyczną lampą projektorową – generuje mniej ciepła podczas pracy przy wysokiej jasności. To z kolei przekłada się na wyższy komfort pracy. Chłodzenie zaczyna przebijać się do naszych uszu dopiero przy maksymalnym poziomie rozświetlenia, ale nawet wtedy szum jest w pełni akceptowalny. Po wpięciu do projektora porządnego systemu audio głośniki skutecznie zagłuszają wentylator, nawet jeśli siedzimy w niedużej odległości od projektora.

Największe obawy żywiłem co do tego, jak sprzęt zaprezentuje się poza komfortowym, kinowym środowiskiem. Filmy strumieniowane z sieci i rzutowane przez Epsona cieszyły oko, ale sama obecność trybu dla graczy nie jest gwarancją, że dany sprzęt dobrze sprawdzi się w środowisku gamingowym. Tańsze projektory często pracują przy wysokim input lagu, który skutecznie utrudnia granie w najbardziej dynamiczne tytuły. Producent twierdzi, że EH-LS12000B został w pełni przystosowany do pracy w tym trybie.

Aby zweryfikować tę deklarację, podłączyłem do projektora soundbar poprzez złącze HDMI eARC/ARC, do soundbara wpiąłem pudełko strumieniujące i odpaliłem serwis cloud gamingowy GeForce NOW. Wszystko po to, aby podbić poprzeczkę testową i wprowadzić do zabawy dodatkowe opóźnienie na linii widz-serwer streamingowy.

Epson EH-LS12000B - materiały z YouTube'a

Pierwsze uruchomienie GeForce NOW w trybie natywnego 4K zwiastowało kłopoty, gdyż sieć w pomieszczeniu projekcyjnym nie przeszła pomyślnie testu wydajności. Mimo to po podłączeniu się do serwerów NVIDII gry działały zaskakująco płynnie. I to niezależnie od tego, czy mowa tu o tytułach dla jednego gracza pokroju Cyberpunka 2077 czy dynamicznych grach wieloosobowych pokroju Rocket League. Owszem, od czasu do czasu jakość strumieniowanej transmisji spadała, ale winić za to należy wyłącznie słabą sieć, a nie projektor. Kiedy serwery były w stanie zapewnić stałą, wysoką przepustowość, gry prezentowały się fenomenalnie w natywnym 4K, a input lag nie uprzykrzał rozgrywki. I to nawet wtedy, kiedy wprowadziłem dodatkową zmienną do toru opóźnień pod postacią pada korzystającego z technologii Bluetooth, a nie łączności przewodowej.

Skoro projektor w tak wysoce niesprzyjających okolicznościach podołał gamingowemu wyzwaniu, z obsługą klasycznych pecetów czy konsol nie będzie miał żadnego problemu.

Czy Epson EH-LS12000B to projektor uniwersalny? Z pewnością nie, spora cena oraz gabaryty ograniczają grono jego potencjalnych odbiorców. Jednak ze swojego zadania wywiązuje się doskonale – w dobrych warunkach pozwoli w pełni poczuć klimat prawdziwej sali kinowej, generując obraz o wiernie odwzorowanych barwach oraz wysokim kontraście i jasności. Jest to także świetny kompan dla graczy, którzy chcieliby doświadczyć kinowych wrażeń podczas ogrywania ulubionych produkcji.