Megamaraton SCI Fi - najciekawsze tytuły w programie

materiały prasowe

SCI FI to stacja telewizyjna dla fanów gatunku science fiction we wszelakiej odmianie. We wrześniu 2021 roku wystartowała z megamaratonem, oferując widzom wiele atrakcyjnych tytułów na jesienne wieczory. Mieliśmy okazję zobaczyć już R.I.P.D. Agenci z zaświatów oraz Incredible Hulk.

W ostatnich dniach września oraz w październiku 2021 roku pojawi się jeszcze sporo atrakcyjnych tytułów. Jesienna aura sprzyja wieczorom z kocykiem, herbatką i dobrym filmem. A na liście są tytuły znane, ważne i warte nadrobienia, jeśli jakimś cudem jeszcze ich nie oglądaliście.

Megamaraton SCI Fi - najciekawsze tytuły

Chiński Zodiak

Przygodowy film z Jackiem Chanem wyprodukowany w Chinach. Troszkę utrzymany jest w klimacie znanym z kultowej Zbroi boga, ale fabularnie idzie w innym kierunku, ponieważ oferuje więcej slapstickowego humoru. Zasadniczo jest tutaj wszystko to, co lubimy u Chana: humor, prosta historia i dużo dobrej akcji. Emisja 27 września o 18:40 na kanale SCI FI.

Krwawa rozgrywka

Kolejny film Jackiego Chana mocno zahaczający o science fiction dzięki tematyce naukowych eksperymentów nad wskrzeszeniem człowieka. Sporo dobrej akcji z domieszką humoru, czyli typowy film Chana nieschodzący poniżej solidnego poziomu. Emisja 27 września o 21:00 na kanale SCI FI.

Przebudzenie

Thriller o dość specyficznej historii, lekko zahaczającej o science fiction. Bohaterem jest Clay (Hayden Christensen), który wiedzie szczęśliwe życie. Ma piękną narzeczoną (Jessica Alba), dobrą pracę i dużo pieniędzy. Pewnego razu dowiaduje się, że cierpi na nieuleczalną chorobę serca. Jego jedynym ratunkiem jest przeszczep. Po szybkim ślubie z Sam okazuje się, że znaleziono dla niego nowe serce. Kiedy operacja się zaczyna, Clay odkrywa, że nie został uśpiony. Widzi, słyszy i czuje, jednak nic nie może zrobić, gdyż jest sparaliżowany. Jego los już został przesądzony. Wydaje się, że jedyną osobą, na którą może liczyć, jest jego żona. Emisja 29 września o 21:00 na kanale SCI FI.

Star Trek VII: Pokolenia

Film z serii kinowych Star Treków to gratka dla fanów. Razem na ekranie dwaj legendarni kapitanowie - Picard i Kirk, w którym ponownie wcielają się odpowiednio Patrick Stewart i William Shatner. Dobra historia i kawał rozrywki w klimacie serii. Emisja 18 października o 18:10 w SCI FI.

Seria Kill Bill

Popularna seria Quentina Tarantino, który – zwłaszcza w pierwszej części – bawi się konwencją kina kung-fu. Aby to osiągnąć, zatrudnił do choreografii walk Yuen Woo Pinga, kultowego i legendarnego choreografa trylogii Matrix i wielu klasyków z Chin. Końcówka pierwszej części to kapitalne sceny akcji. Dwójka to bardziej typowy Tarantino. Emisja 25 i 27 października.