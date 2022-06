Najlepsze odcinki Miłość, śmierć i roboty. Jak wygląda TOP 15 po premierze 3. sezonu?

Fot. Netflix

Miłość, śmierć i roboty to zbiór animowanych historii i jedna z ciekawszych pozycji w bibliotece Netflixa. Niedawno odbyła się premiera 3. sezonu, w którym znalazło się kilka prawdziwych perełek. W związku z tym stworzyliśmy redakcyjny ranking najlepszych odcinków, w którym zostały wzięte pod uwagę wszystkie wyemitowane do tej pory epizody. Na samym szczycie znalazła się zupełna nowość, jednak korona należy do tytułu z 1. sezonu. Dajcie znać w komentarzach, jak wyglądałoby wasze zestawienie.

Miłość, śmierć i roboty: sezon 3 – recenzja

Miłość, śmierć i roboty. Najlepsze odcinki [RANKING]

Antologia Miłość, śmierć i roboty zadebiutowała na Netfliksie w 2019 roku. Pierwszy sezon liczył aż 18 odcinków i zyskał dużą popularność ze względu na oryginalną formę, która wyróżniała różne style graficzne artystów i nietypowe historie. Zdecydowanie przeważało science fiction.

W rankingu najlepszych odcinków z ostatniego sezonu znalazły się między innymi takie pozycje jak Jibaro, Niekomfortowa Podróż i Szczury Masona. Z poprzednich części wysokie miejsca zajęły za to Olbrzym, który utonął czy Nieśmiertelna Sztuka.