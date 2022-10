Boston Dynamics sprzeciwia się używaniu robotów jako broni

Źródło: Boston Dynamics

Koalicja firm z branży robotyki pod przewodnictwem Boston Dynamics opublikowała list otwarty skierowany do reszty branży i społeczeństwa, w którym ubolewa nad ryzykiem, że roboty „ogólnego przeznaczenia” mogą wkrótce stać się tanią i bardzo skuteczną bronią. Perspektywa, której należy unikać – czytamy w liście – bo w efekcie zagrożona może być sama przyszłość robotyki.

List otwarty podpisały firmy: Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics i Unitree Robotics, podkreślając korzyści, jakie nowoczesne roboty przynoszą społeczeństwu. Sześć firm zajmuje się wprowadzaniem nowych generacji zaawansowanej robotyki mobilnej, dodaje list, czyniąc autonomiczne urządzenia bardziej dostępnymi, łatwiejszymi w obsłudze, przystępnymi cenowo i dającymi się dostosować łatwiej niż poprzednie generacje.

Te nowe roboty mogą nawigować do wcześniej niedostępnych miejsc, przyniosą korzyści przemysłowi i mogą być używane jako „towarzysze” w domach ludzi. A jednak, przyznaje list, pojawienie się zaawansowanych robotów mobilnych stwarza możliwość niewłaściwego wykorzystania. Automaty nowej generacji mogłyby zostać wykorzystane przez „niegodnych zaufania” ludzi do naruszania praw obywatelskich lub do grożenia, krzywdzenia i zastraszania.

Firmy zajmujące się robotyką szczególnie obawiają się uzbrojenia – autonomiczne lub zdalnie sterowane roboty przeznaczone do zastosowań przemysłowych lub ratowniczych mogłyby zostać zmodyfikowane do przenoszenia broni i przekształcone w narzędzia zniszczenia.

Uzbrojenie ogólnodostępnych robotów rodzi „poważne problemy etyczne” – ostrzega list. Świeżo uzbrojone roboty nadwyrężą także zaufanie publiczne do technologii, zagrażając tym samym wszystkim korzyściom, jakie roboty mogłyby przynieść społeczeństwu.

Takie stanowisko wobec uzbrajania robotów było już wyrażane w przeszłości, ale według listu rośnie zaniepokojenie opinii publicznej spowodowane ostatnimi próbami podejmowanymi „przez niewielką liczbę osób” przekształcenia robotów przemysłowych i ratunkowych w śmiertelnie niebezpieczne maszyny bojowe. Boston Dynamics i inne firmy zobowiązały się nie uzbrajać swoich robotów ani oprogramowania, na którym są oparte, i z pewnością nie będą wspierać innych osób lub organizacji, które chciałyby to robić.