Miłość, śmierć i roboty: ukaże się oficjalna antologia serialu

Netflix

Fani animacji na pewno wiedzą, że dziś na platformie Netflix swoją premierę ma trzeci sezon serialu Miłość, Śmierć i Roboty. A czy wiecie, że pierwszy sezon tej przełamującej schematy produkcji stworzony został na podstawie opowiadań science fiction popularnych autorów? Wśród nich znajdują się John Scalzi, Ken Liu, Peter F. Hamilton czy Michael Swanwick.

Wydawnictwo Nowa Baśń zapowiedziało właśnie wydanie książki Miłość, śmierć i roboty. Oficjalna antologia zawierającej te opowiadania. Premiera już w czerwcu.

Oto okładka i opis zbioru:

Źródło: Nowa Baśń

John Scalzi, Ken Liu, Peter F. Hamilton, Michael Swanwick i wielu innychmw oficjalnej antologii Miłość, śmierć i roboty!

Tim Miller to postać, która cieszy się zasłużonym uznaniem w świecie popkultury. Wraz Davidem Fincherem połączył siły w produkcji pierwszego sezonu netflixowego hitu Miłość śmierć i roboty — animacji dla dorosłych. Dla Millera, jak sam określił, wybieranie historii do każdego odcinka to najlepsza praca, jaką kiedykolwiek wykonywał. Potwierdza to znakomity zestaw autorów i opowiadań.

Naprawdę próżno szukać równie pomysłowych, pełnych napięcia i zmuszających do refleksji historii. Każda jest dziełem innego twórcy i posłużyła za podstawę do serialowego scenariusza. Bazuje na różnych wizjach świata, zabiera w międzygatunkową podróż od horroru, przez komedię, akcję po science fiction.

Krótko mówiąc, różnorodność tego zbioru sprawia, że absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie.