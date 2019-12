naEKRANIE poleca prezenty na święta: Gwiezdne wojny

W tym roku kończy się przeszło 40-letnia historia rodu Skywalkerów. Wraz z premierą filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie domknięte zostaną kluczowe wątki fabularne, a większość tajemnic ujawniona. Choć uniwersum będzie eksploatowane przez Disneya przez lata, lada moment skończy się pewna epoka w historii tej kultowej serii.

To idealny moment, aby sprezentować fanom Gwiezdnych wojen upominek, którzy przez lata będzie przypominał im o ulubionej sadze.

Lego Star Wars Yoda

Klocki Lego i Gwiezdne wojny to zabójcze połączenie. Kiedy jedna z najbardziej pożądanych zabawek spotka się z jedną z największych franczyz świata, możemy mieć pewność, że z tego połączenia powstanie coś niezwykłego. Jeśli potrzebujesz prezentu fana sagi o twórczym umyśle, rozważ zakup klocków Lego z bohaterem jego ulubionego filmowego uniwersum.

Niestety, Disney nie wyrobił się z wypuszczeniem licencjonowanych zabawek z The Mandalorian przed gwiazdką, dlatego o zestawie z Baby Yodą możemy na razie tylko pomarzyć. Za to w sprzedaży dostępny jest zestaw Star Wars: Yoda (469 zł), który pozwoli złożyć dorosłego mistrza.

Zdjęcie: Lego

Sphero R2-D2

Zakup pełnowymiarowej repliki droida R2-D2 mógłby być nieco problematyczny i kosztowny. Na szczęście firma Sphero opracowała miniaturowego robota-zabawkę, który świetnie wygląda i skrywa kilka interesujących funkcji, które przypadną do gustu miłośnikom sagi.

Sphero R2-D2 (329 zł) to spory 17-centymetrowy model, który można sparować z urządzeniem mobilnym, aby przejąć nad nim pełną kontrolę. Aplikacja pozwoli także zwiedzić wirtualne wnętrze Sokoła Millenium, a po przełączeniu robota w tryb oglądania i odpaleniu filmu z sagi, zabawka będzie komentowała go, wydając z siebie charakterystyczne bipanie. Warto zauważyć, że to już ostatnia chwila, aby zakupić tego R2-D2 – Sphero nie produkuje już tej zabawki, po wyprzedaniu stanów magazynowych możemy mieć problem z jej zakupem.

Zdjęcie: Sphero

Star Wars: X-Wing

Gwiezdne wojny doczekały się kilku gier planszowych, ale X-Wingi są jedną z najbardziej wciągających i najprostszych do opanowania. I w przeciwieństwie do klasycznych bitewnych gier figurkowych nie trzeba spędzić dziesiątek godzin na malowaniu modeli, aby przystąpić do zabawy.

W Star Wars: X-Wing (140 zł) gracze wcielają się w pilotów myśliwców, a ich zadanie jest bardzo proste – mają zestrzelić wroga i nie dać się upolować. Każda ze stron dysponuje kilkoma modelami o specyficznym zestawie ruchów i manewrów. W fazie planowania tury każdy z graczy w sekrecie deklaruje swoje poczynania, a po ich ujawnieniu są one egzekwowane za pośrednictwem specjalnych mierników. Brak możliwości zmierzenia toru ruchu wprowadza do gry element niepewności – nigdy nie wiemy, czy w wyniku wykonania brawurowego manewru nie zderzymy się z przeciwnikiem, który postanowił nas przechwycić.

Zdjęcie: Rebel

Razer Kraken Stormtrooper

Od dawna wiadomo, że białe elektrogadżety cieszą się ogromnym wzięciem. A jeśli jeszcze przy okazji nawiązują swoją stylistyką do kultowej sagi – tym lepiej. To prezent dla tych fanów Gwiezdnych wojen, którzy chętnie przeżywają przygody ulubionych bohaterów nie tylko w kinie, lecz także za pośrednictwem gier.

Słuchawki mają przywodzić na myśl najsłynniejszą gwiezdnowojenną frakcję zbrojną – szturmowców. Pod obudową skrywają zaś 50-milimetrowe przełączniki, które huczą w uszach potężnym basem. Jest tu także system symulowania brzmienia przestrzennego 7.1, który ułatwi namierzenie pozycji przeciwnika w grach komputerowych bez konieczności korzystania z Mocy.