naEKRANIE poleca prezenty na święta: laptopy

Źródło: Acer, Hyperbook, LG

Zakup laptopa to dla wielu osób nie lada wyzwanie. Na rynku dostępnych jest multum konfiguracji, które często różnią się od siebie drobnymi detalami. Ponadto nie każdy potrzebuje maszyny, która poradzi sobie z odpalaniem Cyberpunka 2077 na Ultra, część z nas wykorzystuje laptopy wyłącznie do pracy biurowej bądź w roli podręcznego narzędzia do oglądania filmów.

W poniższym zestawieniu zebraliśmy kilka ciekawych modeli przeznaczonych do różnych grup odbiorców. Jeśli szukasz laptopa dla graczy, kinomaniaków bądź pracowników zdalnych, przejrzyj nasze propozycje. Być może znajdziesz wśród nich sprzęt, który wpisuje się w wymagania obdarowywanej osoby.

Acer Nitro 5

Dziś wszyscy żyją Cyberpunkiem 2077, zacznijmy zatem od sprzętu, który pozwoli w pełni zanurzyć się w tym wymagających tytule. Dzięki procesorowi Intel Core i7-10750H, 16 GB pamięci RAM oraz karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060 najnowsze dzieło CD Projekt RED odpalimy w natywnej rozdzielczości matrycy (1080p) przy najwyższych ustawieniach graficznych. Taka konfiguracja powinna także wystarczyć do skorzystania z technologii ray tracingu przy niższych nastawach jakościowych, a autorski system chłodzenia Acer CoolBoost z dwoma wentylatorami powinien poradzić sobie z utrzymaniem optymalnej pracy laptopa przy dużym obciążeniu.

A jeśli obdarowany zechce jeszcze bardziej podkręcić jakość grafiki, będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał serwisów cloud gamingowych pokroju Google Stadia czy GeForce NOW. Karta sieciowa pracująca w standardzie Wi-Fi 6 pozwoli błyskawicznie wymieniać dane między routerem a laptopem, minimalizując opóźnienia obrazu podczas grania.

Specyfikacja Acer Nitro 5

Procesor: Intel Core i7-10750H

RAM: 16 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060

Ekran: 15,6” / matowy / 1080p

Pamięć: 512 GB SSD

Łączność: 3x USB 3.1 / USB-C / HDMI / złącze słuchawkowo-mikrofonowe / Ethernet / Bluetooth / Wi-Fi 6

Waga: 2,26 kg

Cena: ok. 5750 zł

Huawei MateBook 13 z procesorem AMD

Huawei MateBook 13 (2020)

To jeden z tych kompaktowych ultrabooków, który kusi nie tylko przyzwoitą specyfikacją, ale i przystępną ceną. Sercem MateBooka 13 AMD jest procesor AMD Ryzen 5 3500U, który poradzi sobie z większością codziennych wyzwań i zaoferuje szereg rozwiązań niedostępnych w innych urządzeniach z tej półki cenowej.

To dość filigranowy komputer z 13-calową matrycą zdolną do wyświetlania obrazów w rozdzielczości 2160x1440 pikseli, osadzoną w eleganckiej, aluminiowej obudowie. MateBooka 13 AMD zaprojektowano w taki sposób, aby był jak najbardziej poręczy i zapewniał wysoki poziom bezpieczeństwa. To dlatego włącznik wyposażono w zintegrowany czytnik linii papilarnych, a kamerę schowano w wyskakującym przycisku w górnym rzędzie klawiszy. Jest tu także moduł NFC, który pozwoli błyskawicznie przesłać dane z telefonów Huawei, a ładowarka USB-C ma iście smartfonowy rozmiar, co znacząco ułatwia podróżowanie z tym sprzętem. Choć nie sprawdzi się w roli komputera do grania, pozwoli swobodnie pracować w domu i poza nim.

Specyfikacja MateBook 13 (2020)

Procesor: AMD Ryzen 5 3500U

RAM: 8 GB

Karta graficzna: zintegrowana, Radeon Vega 8

Ekran: 13” / błyszcząca / 2160x1440

Pamięć: 256 GB SSD

Łączność: 2x USB-C 3.1 / złącze słuchawkowo-mikrofonowe / Bluetooth / Wi-Fi 5

Waga: 1,3 kg

Cena: 3299 zł

Hyperbook SL504

Hyperbook SL504

Ten laptop od polskiej firmy Hyperbook to sprzęt dla tych, którzy poszukują komputera gamingowego z górnej półki wydajnościowej. SL504 napędza procesor Intel Core i7-10875H współpracujący z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. W podstawowej konfiguracji oferuje do dyspozycji 8 GB pamięci RAM oraz 480 GB przestrzeni dyskowej w pamięci SSD Western Digital SSD Green. Ale przewagą sprzętów Hyperbooka nad konkurencją jest możliwość dowolnej konfiguracji wykorzystanych podzespołów.

Hyperbooka SL504 wyposażymy zarówno w panel IPS o rozdzielczości FullHD odświeżany z częstotliwością 144Hz, jak i panel OLED 4K o odświeżaniu 60 Hz. Tę drugą wersję docenią zwłaszcza miłośnicy filmów – wyświetlacz organiczny jest bowiem gwarancją obrazu o doskonałym kontraście i szerokiej przestrzeni barwnej. Warto zauważyć, że producent pozwala wymienić nie tylko podstawowe podzespoły urządzenia. Na indywidualne życzenie możemy wybrać lepszą pastę termoprzewodzącą bądź wydajniejszy układ chłodzenia, aby zwiększyć wydajność laptopa pod dużym obciążeniem. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby wgrać własnoręcznie zaprojektowane boot logo wyświetlane podczas uruchamiania urządzenia.

Specyfikacja Hyperbook SL504

Procesor: Intel Core i7-10875H

RAM: od 8 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Ekran (IPS): 15,6″ / matowy IPS / 1080p

Ekran (OLED): 15,6″ / błyszczący / 4K

Pamięć: 480 GB SSD

Łączność: 3 x USB 3.2 / 1 x Thunberbolt 3 / USB-C / HDMI / Mini DisplayPort 1.4 / Ethernet / wyjście audio / wejście mikrofonowe / czytnik kart pamięci / Bluetooth / Wi-Fi 6

Waga: 2,4 kg

Cena: od 7899 zł

Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo IdeaPad Flex 5-15

Konwertowalny komputer od Lenovo to propozycja dla tych, którzy lubią urządzenia dostosowujące się do indywidualnych preferencji użytkownika. Opisywany tu model jest napędzany układem Intel Core i5-1035G1, ale w dystrybucji można znaleźć zarówno mniej, jak i bardziej wydajne wersje. I choć nie są to sprzęty o gamingowym charakterze, przykuwają uwagę zawiasem 360 stopni oraz dotykowym wyświetlaczem. Dzięki nim będziemy mogli korzystać z tego laptopa w czterech różnych trybach: laptopa, tabletu, podstawki oraz namiotu. W tym ostatnim może posłużyć jako kompaktowy wyświetlacz do oglądania filmów z platform VoD.

Nie da się ukryć, że seria Lenovo IdeaPad Flex powstała głównie z myślą o osobach często korzystających z komputera w biegu. Sprzęt waży tylko 1,8 kg, a w parze z rysikiem sprawdzi się w roli cyfrowego notatnika, który przepracuje bez ładowania nawet do 10 godzin. Projektanci zadbali także o naszą prywatność i wyposażyli laptopa w czytnik linii papilarnych oraz kamerę z fizyczną przesłoną obrazu.

Specyfikacja IdeaPad Flex 5-15

Procesor: Intel Core i5-1035G1

RAM: 8 GB

Karta graficzna: zintegrowana, Intel UHD Graphics

Ekran: 15,6” / błyszczący / 1080p

Pamięć: 256 GB

Łączność: 2x USB 3.1 / USB-C / HDMI 1.4 / czytnik kart pamięci / złącze słuchawkowo-mikrofonowe / Bluetooth / Wi-Fi 6

Waga 1,8 kg:

Cena: 3799 zł

LG Gram 14

LG Gram 14 Z90

Najlżejszy spośród prezentowanych tu laptopów to dobry wybór dla osób poszukujących ultraprzenośnego komputera do prostej pracy biurowej. Ten 14-calowiec waży zaledwie 999 gramów, a w pełni naładowana bateria pozwoli mu przepracować do kilkunastu godzin. Niech jednak nikogo nie zwiedzie ta drobna konstrukcja, gdyż sprzęt uzyskał certyfikat wytrzymałości militarnej MIL-STD-810G. Oznacza to, że pomyślnie przeszedł m.in. próby odporności na zapylenie, uderzenia czy ekstremalne temperatury.

Laptop jest napędzany przez procesor Intel Core i5-1035G7 wsparty 8 GB RAM. To niewiele, ale w razie konieczności można rozszerzyć ją nawet do 24 GB. Znajdziemy tu także przycisk ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, który automatycznie zaloguje nas do systemu oraz kartę Wi-Fi 6 zapewniającą wysokie transfery danych przy niewielkich opóźnieniach. Gracze nie będą mieli z niego pożytku, jednak jako kieszonkowe narzędzie do pracy i oglądanie filmów w podróży będzie jak znalazł.

Specyfikacja LG Gram 14 Z90