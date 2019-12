Jakie są najbardziej oczekiwane filmy 2020 roku? Zobaczcie nasze propozycje, które prezentujemy w tym artykule. Nadchodzący rok będzie interesujący dla fanów Kinowego Uniwersum Marvela, ponieważ pojawią się aż dwie produkcje i będą to filmy, które rozpoczną nowy rozdział dla filmów Marvela. Nie zabraknie też innych komiksowych hitów z Wonder Woman 1984 i Morbiusem na czele. W 2020 zadebiutuje też aktorska wersja animacji Disneya zatytułowana Mulan i będzie to jedna z droższych produkcji w historii kina. Ciekawie zapowiada się także sequel Top Gun: Maverick oraz nowa Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve. Fani dużych stworów oraz starć gigantów na pewno czekają też na Godzilla vs Kong.

Zobacz także:

Oczekiwane filmy 2020

Nie było sztywnych zasad doboru filmów do tego zestawienia. Za interesującą produkcję można na pewno uznać każdą z poniższych, ponieważ albo są częścią popularnych franczyz, albo zapowiadają się intrygująco z racji reżysera czy obsady. Zobaczcie, co jeszcze interesującego czeka widzów w 2020 roku:

Psy 3. W imię zasad

Franz Maurer powraca w trzeciej odsłonie kultowej serii Psy, gdzie tym razem główny bohater będzie musiał odnaleźć się w zupełnie nowych realiach, które zastał po wyjściu z więzienia. Za kamerą powraca nie tylko Władysław Pasikowski i Bogusław Linda w głównej roli, ale też Cezary Pazura i Artur Żmijewski ponownie wcielą się w swoich bohaterów z dwóch poprzednich odsłon.

Psy 3. W imię zasad - premiera 17 stycznia 2020, reżyseria: Władysław Pasikowski, obsada: Bogusław Linda, Cezary Pazura, Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański.

1917

Sam Mendes w swoim kolejnym filmie postawił na nakręcony jednym ujęciem film wojenny. Akcja filmu rozgrywa się w czasie I wojny światowej na froncie walk. Bohaterami są dwaj brytyjscy żołnierze, Schofield i Blake, którzy dostają niemożliwą do wykonania misję. Muszą jak najszybciej przedostać się przez terytorium wroga i dostarczyć wiadomość, aby zapobiec atakowi, który zakończy się masakrą wszystkich żołnierzy.

1917 - premiera 24 stycznia 2020, reżyseria: Sam Mendes, obsada: George MacKay, Dean-Charles Chapman i Mark Strong.

Bad Boys for Life

Marcus Burnett i Mike Lowery ponownie połączą siły, gdy albański najemnik będzie próbował odpłacić się za śmierć brata. Zwiastun filmu nie przekonał wszystkich, że warto znowu oglądać Willa Smitha i Martina Lawrence'a w akcji, ale z sentymentu i dla widowiskowych scen warto będzie odwiedzić kina.

Bad Boys for Life - premiera 24 stycznia 2020, reżyseria: Adil El ArbiBilall Fallah, obsada: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig.

King's Man: Pierwsza misja

Będzie to trzeci film z serii Kingsman, ale tym razem akcja rozegra się wiele lat przed wydarzeniami z pierwszych dwóch części. W niej świat stanie przed ogromnym zagrożeniem, a jeden człowiek ruszy na wyścig z czasem, aby powstrzymać tyranów i kryminalistów. Fani otrzymają na pewno sporą dawkę akcji oraz informacji składających się na budowę tego świata, jak choćby geneza organizacji Kingsman.

King's Man: Pierwsza misja - premiera 14 lutego 2020, reżyseria: Matthew Vaughn, obsada: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Tom Hollander.

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)

Ptaki Nocy będą pierwszym filmem z DCEU w nadchodzącym roku. Trudno powiedzieć, czego mogą spodziewać się widzowie. Z jednej strony kampania promocyjna filmu wskazuje na rozrywkowy i kolorowy seans, ale chodzą słuchy o kategorii wiekowej R (seans przeznaczony dla widza dorosłego). Na pewno jednak warto poczekać i zobaczyć, co przygotowali twórcy, jeśli chodzi o dalsze losy Harley Quinn.

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) - premiera 14 lutego 2020, reżyseria: Cathy Yan, obsada: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Ali Wong.