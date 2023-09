Najlepsze filmy, w których dobro przegrywa. Oto lista obrazów, gdzie zło jest górą

fot. materiały promocyjne

W dzisiejszych czasach stworzenie obrazu, gdzie zło jest górą to nie lada wyzwanie. Takie produkcje tworzone są na przekór potrzebom masowej widowni, która przecież od kina oczekuje przede wszystkim wytchnienia i rozrywki. Filmy kończące się źle bardzo często są nieoczywiste i wymagające. Pokazują świat bez bajkowego filtra, przekonując nas, że happy end to domena bajek. Poniżej prezentujemy listę głośnych obrazów, w których dobro zostaje pokonane. Porażka ma wiele oblicz. Czasem przejawia się śmiercią ostatniej iskierki nadziei w duszy protagonisty, zostawiając tam już tylko ciemność. Innym razem zło wygrywa w bezpośredniej walce, brutalnie miażdżąc wszystko co dobre. Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi filmami. W większości są to bardzo dobre produkcje, które na długo zostają w pamięci.

Najlepsze filmy, w których dobro przegrywa

Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje - W Imperium kontratakuje szala zwycięstwa przechyla się na ciemna stronę mocy. Wystarczy wspomnieć, że Han Solo zostaje chwilowo wyłączony z gry, a Luke Skywalker traci dłoń w pojedynku ze swoim ojcem.

