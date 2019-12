Najlepsze polskie filmy 2019 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze polskie filmy 2019 - lista powstaje w miarę upływu 2019 roku i jest sporządzona z tytułów, które były emitowane na ekranach naszych kin. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze polskie tytuły, po czym regularnie dodajemy do tego artykułu.

NAJLEPSZE POLSKIE FILMY 2019 - STYCZEŃ

Film w reżyserii Kingi Dębskiej porusza ważny i rzadki w kinie problem alkoholizmu wśród kobiet. Nie robi tego jednak w sposób depresyjny czy nudny. Dębska doskonale wyczuwa równowagę w tym, by wywoływać emocje, poruszać, ale czasem też rozbawić czymś lżejszym. Trochę jak w życiu. Są to trzy historie kobiet na różnym etapie swojej drogi, po których nikt nie spodziewałby się, że mają problem z alkoholem. To wiele mówi i zmusza do myślenia, a kapitalne kreacje Marii Dębskiej, Doroty Kolak i Agaty Kuleszy dopełniają dzieła.

Jagoda Szelc jest jedną z najciekawszych polskich reżyserek od lat. Jej Wieża. Jasny dzień pokazała, że w Polsce da się stworzyć coś niejednoznacznego, a jednocześnie zahaczającego o mainstreamowe gatunki jak horror. Monument to kolejny przykład tego, jak tworzy opowieści inaczej niż wszyscy w Polsce. Ciekawie, intrygujące, na pograniczu różnych gatunku (znów czuć tutaj trochę grozy) i z dużym pokładem świeżości. Warto!