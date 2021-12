Najlepsze polskie filmy 2021 roku według redakcji naEKRANIE

fot. materiały prasowe

Rok 2021 tak naprawdę w swojej pierwszej połowie przez pandemię i zamknięte kina nie miał za wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o polskie produkcje. Na szczęście druga połowa roku przyniosła nam kilka naprawdę dobrych projektów, które okazały się sporym zaskoczeniem. Znajdziemy wśród nich filmy, które spokojnie mogą być wizytówką polskiego kina za granicą.

Przygotowaliśmy dla Was redakcyjne zestawienie najlepszych polskich filmów 2021 roku. Na liście umieściliśmy szesnaście tytułów, a wśród nich interesujące komedie, które powracają do tradycji gatunku w naszym kraju, czy też dramaty biograficzne przedstawiające traumatyczne wydarzenia polskiej historii. Znalazło się też miejsce (i to bardzo wysoko) dla animacji! Całą listę znajdziecie w poniższej galerii.

Polskie kino nie zawiodło w 2021 roku i tym razem nie były to tylko artystyczne perełki walczące o nagrody.W końcu polskie kino rozrywkowe obudziło się z letargu i dostaliśmy kilka naprawdę dobrych komedii, które nie były komediami romantycznymi. To coś, co trzeba podkreślić i wyróżnić.

Najlepsze polskie filmy 2021