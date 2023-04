Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na marzec 2023 r.

Marginesy / Mag / W.A.B.

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem ze marca 2023 roku. Jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też reedycje.

Na rynku wydawniczym nieco się w marcu działo, były imprezy targowe, pojawiali się goście z zagranicy - jednym słowem było w czym wybierać.

Wybraliśmy dla Was około trzydziestu premier z marca 2023 roku:

Tom Felton - Po drugiej stronie różdżki

autobiografia / aktor / Harry Potter

Ulubiony czarny charakter. Naczelny przeciwnik Harry’ego Pottera. Wychowanek Slytherinu. Tom Felton, lepiej znany jako Draco Malfoy, wkracza na scenę.

Poznajcie pełne magii i chaosu życie czarodzieja!

Dzieciństwo Toma Feltona nie mogło należeć do zwyczajnych, w końcu nie każdy może pochwalić się tym, że w jego życie wkroczyła filmowa magia. Tom wcześnie zdobył sławę dzięki występowi w Pożyczalskich, adaptacji klasycznej już powieści dla dzieci autorstwa brytyjskiej pisarki Mary Norton. Ale nawet ten niemały sukces w kinie familijnym nie mógł przygotować go na to, co nadeszło wraz z przyjęciem roli Draco Malfoya, blondwłosego chłopca z filmów o Harrym Potterze, adwersarza głównego bohatera kinowej serii opartej na bestsellerowych powieściach J.K. Rowling. Na dziesięć kolejnych lat grana przez niego postać stała się nieodłącznym elementem jednego z największych fenomenów w historii popkultury.

W Po drugiej stronie różdżki Tom Felton dzieli się doświadczeniami z dorastania w dwóch równoległych światach – czarodziejów i mugoli. Odsłania sekrety życia na dużym ekranie i poza nim – od magicznych chwil na planie filmowym w roli Draco Malfoya po wyzwania związane z dorastaniem w świetle jupiterów.

Źródło: Albatros

Isabel Sterling - Najzimniejszy dotyk

młodzieżowa / fantastyka / rodzące się uczucie

Elise Beaumont jest przeklęta. Przy każdym dotyku doświadcza śmierci swoich bliskich. Po utracie brata śmierci, którą przewidziała, ale której nie była w stanie zapobiec desperacko usiłuje pozbyć się swojego strasznego daru bez względu na koszty.

Claire Montgomery również ma wyjątkowy związek ze śmiercią głównie dlatego, że już nie żyje. W każdym razie z technicznego punktu widzenia. Claire jest wampirzycą i została wyznaczona przez Zasłonę, aby pomóc Elise w opanowaniu rzadkich mocy Wyroczni Śmierci.

Początkowo Elise niechętnie współpracuje z wampirzycą, jednak kiedy przewiduje morderstwo, chce za wszelką cenę powstrzymać brutalną śmierć, nawet jeśli musi poświęcić własną przyszłość i liczyć na pomoc Claire.

Problem w tym, że Claire i Elise nie są jedynymi paranormalnymi w mieście zabójca chodzi po ulicach, a wampirzyca nie może się oprzeć uczuciu, które przyciąga ją do Elise, i nie jest to głód krwi. Gdy dziewczyny zbliżają się do siebie, Elise zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę da radę zaufać komuś, kto może ją tak łatwo zabić. Komuś, kto może mieć klucz do wyjaśnienia tajemniczej śmierci jej brata.

Źródło: We Need YA

Wojciech Chmielarz - Wyrwa

thriller / reedycja / ekranizacja

Wraz z nowym wydaniem powieści do kin trafia produkcja Canal+ Original z Tomaszem Kotem, Karoliną Gruszką i Grzegorzem Damięckim w reżyserii nominowanego do Oscara Bartosza Konopki, twórcy m.in. seriali W głębi lasu i Skazana.

Kiedy Maciej dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku samochodowym, wali mu się cały świat. Jak powiedzieć dwóm córeczkom, że właśnie straciły matkę? Co powiedzieć teściom?

Nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro żona twierdziła, że jedzie w delegację pod Kraków. A gdy na pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów. Znacznie więcej, niż można się spodziewać po kimś tak zagonionym i zapracowanym.

Pytania się mnożą, a tragedia zmienia w skomplikowaną zagadkę. Maciej jedzie na Mazury i wkrótce przekonuje się, że być może tak naprawdę nie znał kobiety, z którą spędził ostatnich dwanaście lat życia.

Wyrwa to opowieść o poczuciu straty i rozpaczy zmieniającej się w gniew. To także historia splątanych uczuć, trudnej przyjaźni i o konsekwencji życiowych błędów.

Źródło: Marginesy

Martta Kaukonen - Podążaj za motylem

thriller psychologiczny / zabójczyni / tajemnica sprzed lat

Wciągający fiński thriller psychologiczny w stylu powieści Gillian Flynn.

Ira, dwudziestoletnia seryjna morderczyni, której dzieciństwo zostało brutalnie odebrane, rozpoczyna terapię u Clarissy – psychoterapeutki celebrytki. Tylko jedna z nich wie, że łączy ich wspólny sekret z przeszłości. Czy ta druga zda sobie z tego sprawę, zanim zostanie zamordowana?

Clarissa, psychoterapeutka w średnim wieku, należy do fińskiej elity w swojej dziedzinie. Znana jest z programów telewizyjnych i kolorowych magazynów. Dla niej każda pacjentka jest księżniczką. I kimś kogo tylko ona może uratować. Czy aby na pewno? Clarissa odpowiada już za jedną tragedię. Samobójstwo nastolatka, które nie przestaje jej prześladować.

Kiedy Ira zostaje klientką Clarissy, zaczyna się gra w kotka i myszkę, w której nie obowiązują żadne reguły. Taka gra nigdy nie kończy się dobrze.

Źródło: Czarna Owca

Patti McCracken - Wioska wdów

na faktach / morderstwa / wymierzanie sprawiedliwości

Poprzedzona dokładnym researchem powieść o jednej z najbardziej morderczych wiosek z początku XX wieku.

Horror miał miejsce w wiejskiej osadzie rolniczej na Węgrzech, w której zwykłe kobiety – żony, matki i córki – doprowadziły do śmierci co najmniej 160 mężczyzn. W centrum wydarzeń znajdowała się bystra wiejska akuszerka, znana jako ciocia Suzy. To właśnie ona destylowała arszenik z lepiku na muchy i rozdawała go kobietom z Nagyrév. Na początku wiele kobiet stosowało śmiertelny roztwór, aby uwolnić się od okrutnych i krzywdzących je małżonków.

Liczba zmarłych rosła, a morderczynie stawały się coraz śmielsze. Z każdą opróżnioną fiolką z trucizną pojawiał się nowy powód, by opróżnić kolejną. Niektóre kobiety pozbywały się chorych krewnych, a inne używały arszeniku, żeby zapewnić sobie spadek w postaci ziemi i domu. Morderstwa piętrzyły się przez ponad 15 lat. Gdy w końcu zostały odkryte, liczbę zmarłych szacowano na kilkaset.

Wioska wdów przedstawia w fachowo zbadanych szczegółach całą tę wstrząsającą historię, od pierwszych morderstw do ostatecznego powieszenia. Jest to przypadek jednego z najbardziej sensacyjnych i zdumiewających morderstw w całej współczesnej historii.

Źródło: Mova