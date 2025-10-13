Reklama
Najlepsze duńskie filmy. Te perełki warto sprawdzić przed Ostatnim wikingiem [TOP 10]

Z okazji nadchodzącej premiery filmu Ostatni wiking z Madsem Mikkelsenem postanowiliśmy przedstawić Wam ranking najlepszych duńskich produkcji. Jak ocenili je użytkownicy portalu Letterboxd?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
ostatni wiking top 10
10. Bękart - 3.97/5 fot. Zentropa
Już niebawem na ekrany polskich kin wkroczy Ostatni wiking. Nowa produkcja z Madsem Mikkelsenem w roli głównej debiutowała podczas festiwalu filmowego w Wenecji i zebrała fantastyczne oceny. W serwisie Rotten Tomatoes jest to obecnie perfekcyjne 100%. Wszystkie recenzje są pozytywne!

Według recenzentów jest to wspaniała i emocjonująca historia, która poruszy każdego, kto ją obejrzy – i to na wiele różnych sposobów! Na tym seansie zapłaczemy, zaśmiejemy się, a także poczujemy całą gamę innych uczuć. To wyjątkowa opowieść o zdrowiu psychicznym mężczyzn i nie tylko. Jeden z najlepszych filmów Andersa Thomasa Jensena.

Premiera w polskich kinach odbędzie się 17 października 2025 roku.

Najlepsze duńskie filmy wg Letterboxd [TOP 10]

Z tej okazji sporządziliśmy ranking dziesięciu najlepszych duńskich filmów. Produkcje z tego kraju nie cieszą się tak dużą międzynarodową popularnością jak filmy ze Stanów Zjednoczonych czy największych państw Europy. Warto więc docenić wyróżnione przez nas dzieła.

Dodajmy, że wybrane przez nas produkcje zostały najwyżej ocenione przez użytkowników portalu Letterboxd. Widzieliście wszystkie? W wielu z nich występuje Mads Mikkelsen.

10. Bękart - 3.97/5

Jest to porywający dramat o podboju duńskich wrzosowisk. To film o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, dyscyplinie, miłości i stracie. To historia o dumnym i niepoddającym się przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem.

10. Bękart - 3.97/5
fot. Zentropa
Ostatni wiking – opis fabuły

Po czternastu latach odsiadki Anker wychodzi z więzienia z jednym celem: odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat Manfred, który dziś przedstawia się jako John Lennon i dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości. Dla brutalnego, impulsywnego Ankera krucha psychika Manfreda to pole minowe – a zarazem jedyna droga do celu.

Na tropie zaginionych pieniędzy bracia trafiają na ekipę osobliwych wyrzutków, którzy zamiast pomóc, tylko komplikują sprawy. Aby odzyskać fortunę, Anker musi reaktywować legendarny zespół The Beatles – bo tylko „John Lennon” zna miejsce ukrycia łupu.

Źródło: letterboxd.com

