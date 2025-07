Streaming na wakacje - co wybrać? Wyjaśniamy

fot. materiały prasowe

Sezon wakacyjny na dobre się rozpoczął. Niektórzy nie wyobrażają sobie tego okresu bez widoku polskich gór i wspinaczek, a inni cały rok wypatrują wyjazdu na plażę i wskoczenia do chłodnego morza, przy okazji modląc się, że znajdą do niego drogę przez labirynt parawanów. Jednak wielu fanów popkultury i kinomaniaków przede wszystkim nie może doczekać się, by bez żadnych zobowiązań, irytujących dźwięków Slacka i Teamsów w tle czy bólu pleców po całym dniu pracy fizycznej wreszcie nadrobić zaległości filmowe i serialowego z całego roku, a także zapoznać się ze świeżutkimi jak ciasteczka wyjęte z pieca nowościami w streamingu. I ten artykuł jest im dedykowany.

Zacznijmy od tego, że wiele serwisów streamingowych bardzo łatwo wziąć ze sobą na wakacje, ponieważ nie pytają się piąty raz tego samego dnia, czy pokój obok ciebie nadal należy do Twojego gospodarstwa domowego. Tak naprawdę takie platformy jak HBO Max, Disney+, Polsat Box Go Sport, Polsat Box Go Premium i SkyShowtime można łatwo „zabrać” ze sobą w podróż, o ile pamiętacie hasło do swojego konta – a nawet jeśli nie, po coś podawaliście tego maila przy rejestracji.

Jaki streaming wybrać na wakacje?

Jeśli jednak dopiero myślicie nad wykupieniem subskrypcji, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, czy dany serwis streamingowy ma dedykowaną aplikację mobilną, dzięki której oglądanie treści na telefonie będzie łatwiejsze. Dzięki temu też zwykle łatwo można pobrać zawczasu filmy i seriale, by w trakcie podróży nie przejmować się problemami z Internetem. Na szczęście w obecnych czasach stało się to standardem. Zatem o wiele ważniejszy jest kolejny krok, czyli przyjrzenie się, co dokładnie znajduje się w bibliotece danego serwisu.

HBO Max jest drugą najpopularniejszą platformą w Polsce. Jeśli szukacie czegoś ambitniejszego, prawdopodobnie właśnie tam to znajdziecie, wystarczy spojrzeć na Sukcesję czy Czarnobyl. Fani sitcomów również znajdą coś dla siebie, ponieważ w serwisie jest dostępna amerykańska wersja The Office i wszystkie sezony Przyjaciół. Nie można też zapomnieć o szalenie popularnej Grze o Tron. I że właśnie tam trafiają kinowe hity Warner Bros. i produkcje ze stajni DC Comics.

W serwisie Disney+ znajdziemy za to klasyczne bajki spod szyldu Domu Myszki Miki, animacje Pixara, superbohaterskie filmy i seriale Marvela, a także produkcje ze świata Gwiezdnych Wojen. Jeśli więc lubicie te franczyzy, na pewno warto nadrobić nowości z ostatnich lat czy przypomnieć sobie ulubione tytuły z dzieciństwa. Mamy też ciekawe propozycje od Star na czele z Predatorem, Szklaną Pułapką, Obcym i Planetą Małp. A jeśli na urlopie chcecie być blisko przyrody bez wychodzenia z domu – produkcje National Geographic. Następnie warto przyjrzeć się SkyShowtime. Na platformie można znaleźć przede wszystkim produkcje Paramount Pictures, Universal, DreamWorks, Nickelodeon, Showtime i Sky. Warto tu zwrócić uwagę na Top Guna, Star Treka, Mission Impossible, a także wszystkie części Indiany Jonesa. Jednym z największych serialowych hitów na platformie jest za to Yellowstone. Warto również wspomnieć o Amazon Prime Video, które oferuje The Boys, Jacka Ryana i sporo akcyjniaków.

Na koniec warto przyjrzeć się ofercie Polsat Box Go. Od poprzedników odróżnia ją przede wszystkim biblioteka bogata w polskie tytuły, kanały informacyjne, telewizję na żywo i sport. Na przykład możemy zobaczyć starszy polski serial I kto tu rządzi? z Małgorzatą Foremniak w roli głównej. Sama dopiero niedawno go odkryłam i jestem fanką. Nie zabrakło też takich klasyków jak Miodowe lata, Świat według Kiepskich czy Niania. Znajdzie się również dużo pozycji dla miłośników różnego rodzaju paradokumentów, w tym Trudne Sprawy, Dlaczego ja? i Na ratunek 112. Jest także wiele pozycji dla fanów różnej maści kryminałów: Uroczysko, Policjantki i Policjanci czy Malanowski to tylko kilka z nich. Nie można też zapomnieć o polskich kabaretach. Oczywiście, Polsat Box Go ma również hity kinowe na czele z Johnem Wickiem, jednak moim zdaniem to właśnie rozwinięta rodzima oferta wyróżnia serwis na tle konkurencji.

fot. Polsat

