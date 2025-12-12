Prezentownik Last Minute z HUAWEI: gadżety, które uratują Święta

fot. HUAWEI

Jeśli wieczorami nie możesz zasnąć, bo wciąż rozmyślasz o brakujących prezentach pod choinkę – przybywamy z odsieczą. Przejrzeliśmy ofertę Huawei (który akurat odpalił srogie promocje – warto je śledzić, bo oferta jest często aktualizowana!) i wybraliśmy sprzęty, które są: a) użyteczne, b) bardzo ładne, c) nie wymagają sprzedawania nerki. Od zegarków, którymi zapłacisz za fajerwerki, po smartfony, które zrobią najlepsze zdjęcie choinki!

Hity od HUAWEI

Smartwatche HUAWEI WATCH GT 6 (46 mm) i GT 6 Pro (46 mm)

To "tylko" smartwatch, który przeżyje z Tobą wszystko i działa na baterii absurdalne 21 dni. Ekran AMOLED świeci z jasnością 3000 nitów (czytelność w pełnym słońcu gwarantowana), a system TruSense monitoruje nie tylko tętno, ale także nastrój (tak, to cyfrowy „mood ring”). Do tego nurkowanie do 40 metrów, tryb golfowy i płatności zbliżeniowe, które działają bez telefonu. To sprzęt dla tych, którzy wymagają od zegarka, żeby był twardszy od nich. A w bonusie świąteczne paski na huawei.pl dla tych, którzy manifestują ten świąteczny czas całym sobą!

Cena GT 6 (46 mm): od 949 zł

Cena GT 6 Pro (46 mm): od 1389 zł

Dla kogo: zegarek dla oszczędnego Iron Mana.

Podsumowanie naEKRANIE: trzy tygodnie na baterii? Konkurencja może się pakować.

Słuchawki HUAWEI FreeClip

Zapomnij o wpychaniu silikonowych gumek do uszu. FreeClip wyglądają bardziej jak futurystyczna biżuteria niż słuchawki. Zaginasz je na uchu jak klips (stąd nazwa), dzięki czemu słyszysz muzykę, ale też nadjeżdżający samochód i biurowe ploteczki. Są absurdalnie wygodne, ważą tyle co nic, a bateria wytrzymuje 36 godzin słuchania (wraz z doładowaniem z etui). Co najlepsze: nie mają "lewej" i "prawej" strony – zakładasz jak chcesz, a one same się ogarną. A do niedzieli 14 grudnia dodatkowo w prezencie HUAWEI Band 10!

Cena: 549 zł

Dla kogo: Dla każdego, kto chce słuchać muzyki i wyglądać glamour.

Podsumowanie naEKRANIE: Najwygodniejsze słuchawki, jakich jeszcze nie mieliście na uszach.

Tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024) PaperMatte

To sprzęt, który wysyła laptopa na wcześniejszą emeryturę. Ekran Tandem OLED jest tak jasny (2000 nitów), że praca na tarasie w alpejskim słońcu w końcu ma sens, a matowa powłoka sprawia, że rysik (do kupienia od 200 zł) sunie po nim niczym ołówek po szkicowniku. Całość ma zaledwie 5,5 mm grubości i waży pół kilo, a mimo to w środku upchnięto pojemną baterię. Najlepsze? W pudełku znajdziesz nie tylko tablet, ale też klawiaturę i rysik – kompletny zestaw "pro" bez ukrytych kosztów. A w bonusie? Srebrne słuchawki FreeBuds 5!

Cena: 2999 zł (z rysikiem, klawiaturą oraz pakietem Microsoft 365 Family na 12 miesięcy)

Dla kogo: Dla cyfrowych nomadów i artystów, którzy nienawidzą refleksów na ekranie.

Podsumowanie naEKRANIE: Najlepszy ekran na rynku w cenie, która wygląda na pomyłkę (na naszą korzyść!).

Pewniaki dla niej i dla niego do 500 zł

Słuchawki HUAWEI FreeBuds 7i

Nie trzeba wydawać fortuny, by skutecznie odciąć się od świątecznego gwaru w sklepach. Te niepozorne słuchawki oferują adaptacyjną redukcję szumów (ANC) wspieraną przez sztuczną inteligencję, która wycisza otoczenie w ułamku sekundy. Grają w wysokiej rozdzielczości (Hi-Res Audio), a bateria wraz z etui wystarcza na w sumie aż 35 godzin słuchania. Zapomniałeś naładować przed wyjściem? Wystarczy 10 minut pod napięciem, żeby zyskać kolejne cztery godziny muzyki.

Cena: 399 zł

Dla kogo: Dla szukających wyciszenia w godzinach szczytu

Podsumowanie naEKRANIE: Grają i wyciszają tak, że konkurencja za tysiąc złotych powinna się wstydzić.

Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 4

Jeśli Twoje noworoczne postanowienia zazwyczaj kończą się w połowie stycznia, ten gadżet spróbuje to zmienić. Huawei Watch Fit 4 to stylowy trener, który nie krzyczy „jestem sportowy”, dzięki czemu założysz go i na siłownię, i do biura. Waży tyle co nic (27 g), ma piękny, jasny ekran AMOLED, a bateria trzyma 10 dni, więc ładowarkę możesz schować głęboko do szuflady. Działa z Androidem, iOS i HarmonyOS, więc koniec z wymówkami!

Cena: 499 zł

Dla kogo: Dla potrzebujących solidnej dawki motywacji!

Podsumowanie naEKRANIE: Wygląda na dwa razy droższy, a działa jeszcze lepiej.

Styl, szyk i elegancja

Smartwatch HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm)

To nie jest zwykły smartwatch, to biżu z supermocami. Wersja 41 mm wygląda subtelnie i elegancko (szczególnie w wersji złotej lub odważnej fioletowej), ale nie dajcie się zwieść pozorom. Bateria wytrzymuje imponujące 14 dni, co w świecie małych zegarków jest ewenementem. Monitoruje cykl, sprawdza poziom stresu, a nawet nastrój, a do tego zapłacisz nim za zakupy bez wyciągania telefonu z torebki.

Cena: od 949 zł

Dla kogo: Dla kobiety, dla której liczy się styl.

Podsumowanie naEKRANIE: Wygląda jak milion dolarów!

Smartwatch HUAWEI WATCH GT 5 (41 mm)

Zegarek, który nie udaje biżuterii – jest nią. Wersja 41 mm to definicja elegancji: złote akcenty, misterne szlify i waga piórkowa (35 g). Dzięki integracji z Quicko możesz zostawić telefon w domu, wyjść na przebieżkę i zapłacić zegarkiem za smoothie w drodze powrotnej. Działa z Androidem, HarmonyOS oraz iOS, monitoruje zdrowie nowym systemem TruSense, a bateria wytrzymuje tydzień bez jęczenia o prąd.

Cena: od 789 zł

Dla kogo: Dla tej, która twierdzi, że smartwatche nie pasują do sukienki.

Podsumowanie naEKRANIE: Piękny, mądry i można nim płacić za zakupy.

Design, technologia i wytrzymałość

Smartwatch HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

Opcja dla tych, którzy levelują życie. Wersja Pro zamienia aluminium na tytanowy bezel i szafirowe szkło, więc przetrwa spotkanie ze ścianą wspinaczkową (lub futryną drzwi). Ekran świeci z absurdalną jasnością 3000 nitów, co oznacza idealną widoczność nawet na stoku w samo południe. Do tego nurkowanie do 40 metrów i mapy pól golfowych – totalny kombajn.

Cena: 799 zł

Dla kogo: Dla fana outdooru i designu.

Podsumowanie naEKRANIE: Pancerny luksus w cenie średniaka.

Smartwatch HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm)

Ośmiokątna koperta sprawia, że ten sprzęt wygląda na nadgarstku jak rasowy chronometr, a nie zabawkę z odpustu. Pod maską to jednak sportowa bestia: bateria wytrzymuje absurdalne 14 dni (zapomnij o ładowarce na urlopie), a nowy system GPS rysuje ślad trasy z chirurgiczną precyzją. Co najważniejsze – Huawei w końcu dorzucił płatności zbliżeniowe. Dzięki integracji z Quicko płacisz z nadgarstka kiedy tylko chcesz. Działa wybornie zarówno z HarmonyOS, Androidem i iOS.

Cena: od 799 zł

Dla kogo: Dla faceta, który szuka smartwatcha wyglądającego jak zegarek.

Podsumowanie naEKRANIE: Wygląda rewelacyjnie, a kosztuje niewiele. Sprytnie!

Przenośne biurko, studio i atelier

Tablet HUAWEI MatePad 12 X 2025

Ekran tego tabletu to czysta magia. Technologia PaperMatte sprawia, że sunąc po nim rysikiem, masz wrażenie pisania po luksusowym papierze, a nie twardym szkle. Efekt? Zero odblasków w pełnym słońcu. To kompletne biuro, które waży tyle co butelka wody (555 g): w zestawie dostajesz klawiaturę, więc notatki na studia zrobisz w biegu, a bateria 10100 mAh wytrzyma cały dzień z dala od gniazdka.

Cena: od 1899 zł (z klawiaturą!)

Dla kogo: Dla kreatywnych dusz i studentów, którzy mają dość noszenia ciężkich laptopów.

Podsumowanie naEKRANIE: Cyfrowy papier, w którym się zakochasz.

Tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2 PaperMatte

Jeśli rozmiar ma znaczenie, to ten model wygrywa. To 13,2-calowy kolos z ekranem OLED, który jest tak cienki (5,5 mm) i lekki (580 g), że niemal przeczy prawom fizyki. Z dołączoną klawiaturą i rysikiem NearLink (który reaguje szybciej niż myśl) oraz pakietem Microsoft 365 Family na 12 miesięcy w prezencie staje się mobilnym biurem. Genialny do oglądania filmów i seriali (sześć głośników!) i konsumowania wszelkich treści audiowizualnych, ale jeszcze lepszy do tworzenia cyfrowych arcydzieł!

Cena: 3999 zł (z rysikiem, klawiaturą i pakietem Microsoft 365 Family na 12 miesięcy)

Dla kogo: Dla tych, dla których 12 cali to po prostu za mało.

Podsumowanie naEKRANIE: Wielki ekran, wielkie możliwości, niewielka waga.

Technologiczny Olimp

Smartfon HUAWEI Pura 80 Ultra

To nie jest smartfon, to kieszonkowa lustrzanka i kamera wideo, z której da się zadzwonić do babci. Jeśli szukasz absolutnie najlepszego aparatu w świecie smartfonów – właśnie go znalazłeś. Mechaniczny, wysuwany obiektyw robi efekt "bzzzt" (i "wow" u znajomych), a zdjęcia nocne wychodzą tak wyraźne, jakby ktoś włączył dodatkowe oświetlenie. Smartfon Pura 80 Ultra jest tak elegancki, że wkładanie go w etui byłoby zbrodnią przeciwko stylowi. Warto też sprawdzić model Pura 80 Pro – tańszy, ale wciąż robiący świetne zdjęcia i filmy.

Cena: 5999 zł

Dla kogo: Dla marzących o World Press Photo.

Podsumowanie naEKRANIE: Król fotografii jest tylko jeden.

Składany smartfon HUAWEI Mate X6

Najlepszy sposób, by zamknąć usta wujkowi, który twierdzi, że "kiedyś to robili telefony". Mate X6 to inżynieryjny majstersztyk: złożony jest smukły jak zwykły smartfon, a po rozłożeniu zamienia się w prawie 8-calowy tablet, na którym odpalisz trzy aplikacje naraz (mecz, zakupy i chat z kumplami). Mimo wielkiego ekranu jest lżejszy od wielu "cegieł" konkurencji i wodoodporny. Aparaty? Może to nie Pura Ultra, ale i tak zawstydzają większość flagowców.

Cena: 7099 zł

Dla kogo: Dla tych, którzy lubią słyszeć "wow".

Podsumowanie naEKRANIE: Tablet, który mieści się w kieszeni.

Co wybierasz?

Niezależnie od tego, czy szukasz niedrogiego smatwatcha lub słuchawek za kilka stówek (patrzymy na Watch Fit 4 i FreeBuds 7i), czy chcesz zaszaleć i położyć pod choinką składanego Mate'a X6 – pamiętaj o jednym: najlepszy gadżet to taki, który jest używany, a nie kurzy się w szufladzie. Wszystkie powyższe sprzęty znajdziecie w oficjalnym sklepie huawei.pl (często z gratisami, bo Huawei lubi dorzucać coś ekstra). Zaglądajcie tam często, bo Huawei lubi niespodziewanie odpalić nową promocję! Udanych łowów i... Wesołych!

