Prezentownik naEKRANIE: prezenty dla fanów przenośnego grania

Swego czasu handheldy cieszyły się ogromną popularnością, ale kilka lat temu zaczęło się to zmieniać. Aktualnie na rynku obecny jest w zasadzie tylko jedna "klasyczna" przenośna konsola, ale nie brak innych rozwiązań, dzięki którym ulubione gry możecie zabrać ze sobą niemal wszędzie! Mowa między innymi o przenośnych pecetach, które w ostatnich latach zyskały wielu fanów. Mogą być one świetnym prezentem dla osób, które lubią grać, ale nie zawsze mogą sobie na to pozwolić przed ekranem telewizora lub monitora.

Meta Quest 3

Zacznijmy jednak nietypowo, bo nie od konsoli, ani miniaturowego komputera, a od gogli VR, jednak takich, które działają samodzielnie, bez potrzeby łączenia ich z pecetem. Meta Quest 3 to nowa generacja popularnego sprzętu, oferująca nie tylko lepszą grafikę, ale też szereg innych zmian: między innymi niższą wagę i wygodniejsze kontrolery. Zainteresowani mogą wybierać pomiędzy dwoma modelami - z dyskiem o pojemności 128GB i 512 GB.

Steam Deck OLED

Steam Deck błyskawicznie podbił serca graczy. Valve zadbało o intuicyjny system operacyjny i komfortowe rozmieszczenie przycisków. Sprzęt miał jednak kilka wad: między innymi dość krótki czas pracy na baterii i średni wyświetlacz. Oba te problemy wyeliminowano w tegorocznym modelu z ekranem OLED, który na dodatek trafił na sklepowe półki w tej samej cenie, co poprzednik na premierę.

Lenovo Legion GO

Ciekawą alternatywą dla Steam Decka może być Lenovo Legion GO. Mamy tutaj wyższą moc, odczepiane kontrolery oraz Windowsa, co ma zarówno wady, jak i zalety (Xbox Game Pass!). Dla osób, które nie wyobrażają sobie życia bez systemu operacyjnego Microsoftu może być to propozycja warta rozważenia.

Nintendo Switch

Na sam koniec mamy coś dla osób, które preferują typowo konsolowe doświadczenia. Nintendo Switch jest obecny na rynku od 2017 roku i doczekał się kilku modeli oraz naprawdę pokaźnej biblioteki gier. Na tym urządzeniu możecie ograć między innymi jedne z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat, takich jak na przykład The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom czy Super Mario Odyssey.