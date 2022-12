Prezentownik naEKRANIE: Książki i komiksy pod choinkę

mat. własne

Książki i komiksy to tradycyjny prezent mikołajkowy czy gwiazdkowy. Wybraliśmy dla was kilkanaście komiksów, książek i serii, które powinny zainteresować miłośników popkultury - zarówno dorosłych, jak i znacznie młodszych.

Mamy w zestawieniu pozycje związane ze światem filmu i seriali, dużo pozycji dla młodszych czytelników, thrillery, fantastykę, a także pozycje non fiction. Nie zabrakło też wydań zbiorczych cenionych tytułów i pięknie wydanych komiksów.

Oto nasze propozycje książek i komiksów na prezent:

Przepełniona magią, piękna baśń o przebiegłej naturze zła, które potrafi manipulować i niszczyć, a ulec może jedynie czystemu dobru.

„Ogry mają warstwy. Wszyscy się o tym przekonaliśmy dzięki uroczemu, nieco zgryźliwemu mieszkańcowi bagien. Na półki księgarń wkracza kolejny bohater, tym razem płci pięknej i nie jest to księżniczka Fiona. ‘Ogrzyca i dzieci’ to kolejna baśń dla dużych i małych, która wyszła spod pióra Kelly Barnhill. Podobnie jak ‘Dziewczynka, która wypiła księżyc’ jest absolutnie urocza i grzejąca serduszko.

Wdoligłaźno było kiedyś pięknym i miłym miasteczkiem ze wspaniałą biblioteką. Wszystko zmieniło się, gdy mieszkańcy zaczęli być koszmarnymi egoistami. W tym całym bajorze egoizmu wysepką nadziei jest pewien sierociniec, gdzie mimo biedy, głodu i chłodu panuje wielka miłość i harmonia. W miasteczku czai się także zło. Przemyślnie ukryte, sprytne i bardzo chciwe (…).

Ogrzyca i dzieci spełnia absolutnie wszystkie wymogi i elementy, żeby stać się baśnią perfekcyjną (…). Jest miłość przeogromna, wszechogarniająca i bezinteresowna. Nie brak także solidnego przesłania: kochajcie się, bądźcie dobrzy i czytajcie książki.

Jest to świetna pozycja dla małych i dużych. Ta książka otula jak koc. Sprawia, że można się w nią zapaść jak w miękki fotel i ogrzać w ogniu wielkiej, wielkiej miłości”.

- Agnieszka Kołodziej, naEKRANIE.pl

Książkę można kupić tutaj.

Źródło: Wyd. Literackie

Niesamowity album o kulisach ekranizacji Diuny.

Zanurz się w świecie Diuny Denisa Villeneuve’a i wyrusz z nim w niesamowitą podróż, która doprowadziła do przeniesienia na wielki ekran kultowej powieści Franka Herberta.

Zapierająca dech w piersiach adaptacja Denisa Villeneuve’a, twórcy filmów Nowy początek i Blade Runner 2049, stała się jednym z największych przebojów kinowych 2021 roku i została nagrodzona sześcioma Oscarami, w tym za zdjęcia, scenografię i muzykę. Dzięki Sztuce i duchowi Diuny miłośnicy filmu i twórczości Herberta mogą dokładnie poznać całą historię powstawania hollywoodzkiej superprodukcji.

Bogato ilustrowany album, wzbogacony tekstem autorstwa producentki wykonawczej Tanyi Lapointe, przedstawia wszystkie etapy realizacji filmu – od pierwotnych ilustracji grafików koncepcyjnych, poprzez projekty scenografii i kostiumów po olśniewające wizualne efekty cyfrowe. Ukazuje szczegółowo pracę na planie w studiu w Budapeszcie i w plenerach w Jordanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Norwegii. Zawiera też wyjątkowe wywiady z głównymi członkami międzynarodowej ekipy filmowej i obsady – reżyserem Denisem Villeneuve’em, Timothéem Chalametem, Rebeccą Ferguson, Oscarem Issakiem i wieloma innymi.

Sztuka i duch Diuny - obwoluta

Najnowszy thriller Izabeli Janiszewskiej błyskawicznie osiągnął status bestsellera. Wygląda na to, że czytelnicy bardzo lubią zagłębiać się w historie o mrocznych tajemnicach małżeńskich…

Nina i Tomasz Engelowie przyjeżdżają do luksusowego hotelu w Karkonoszach na upragniony weekend. Kurort zdaje się wymarzonym miejscem na odpoczynek, do czasu gdy Nina znika bez śladu. Jakby rozpłynęła się w powietrzu… Zrozpaczony Tomasz próbuje dotrzeć do prawdy, ale szybko przekonuje się, że ta ma wiele odcieni, a wersje wydarzeń poszczególnych świadków znacząco różnią się od tej pamiętanej przez mężczyznę. Komu zaufa, nie będąc pewnym, czy może wierzyć samemu sobie?

Apartament to wstrząsający, klimatyczny thriller o bólu, który nie ustaje, i krzywdach, których echo słychać nawet po latach.

Źródło: Czwarta Strona

Akademia Dobra i Zła - Soman Chainani

Filmowe wydanie pierwszego tomu serii Akademia Dobra i Zła. Ekranizacja 1. tomu dostępna jest na platformie Netflix.

Najlepsze przyjaciółki Sofia i Agata rozpoczynają naukę w baśniowej Akademii Dobra i Zła, gdzie zwyczajni chłopcy i dziewczęta uczą się, jak być bohaterami albo… złoczyńcami.

Różowa sukienka, szklane pantofelki i dobre uczynki dają Sofii pewność, że zostanie prymuską w Akademii Dobra i ukończy ją jako księżniczka z bajki.

Tymczasem Agata, w czarnych workowatych sukienkach, ze złośliwym kotem, nieznosząca niemal całego świata, wydaje się idealną kandydatką do Akademii Zła.

Kiedy jednak dziewczyny zostają porwane do Bezkresnej Puszczy, okazuje się, że ich przeznaczenie zostało zamienione: Sofia trafia do Akademii Zła, by uczyć się pielęgnacji brzydoty, rzucania klątw i szkolenia sługusów; Agata ląduje w Akademii Dobra, wśród przystojnych książąt i ślicznych dziewcząt, by brać udział w lekcjach etykiety dla księżniczek i poznawać język zwierząt.

A jeśli ta pomyłka to tylko pierwszy krok, zmierzający do pokazania, jakie naprawdę są Sofia i Agata?

Akademia Dobra i Zła to niezwykła podróż do oszałamiającego nowego świata, w którym jedynym sposobem na znalezienie wyjścia z baśni jest… jej przeżycie.

Źródło: Jaguar

Lemony Snicket - Seria niefortunnych zdarzeń

Przykry początek i Gabinet gadów to pierwsze dwa tomy wyjątkowej serii, która została napisana z myślą o odważnych młodych czytelnikach, którzy szukają alternatywy dla „grzecznych” książek. Trup ściele się gęsto, nieszczęścia chodzą parami a najgorsze postępki nie kończą się umoralniającym happy endem. Wszystko ginie w mroku i tapla się w błocie, puszczając inteligentnie oko do czytelnika. Lemony Snicket wie najlepiej, jak wciągnąć w pasjonującą historię, która pozostaje nadal świeża i odkrywcza, i znalazł sposób, by utrzymać w napięciu przez wszystkie 13 tomów.

Właśnie z tego powodu serię pokochały miliony czytelników w każdym wieku, a serial na platformie Netflix utrzymywał się długo w TOP oglądalności. Kolejne dwa tomy w cyklu już w styczniu 2023 roku.

Jeśli nie macie nic lepszego do roboty oraz nie możecie znaleźć przyjemnych i pozytywnych książek, zagłębcie się w pełnej smutku i łez lekturze. Poznajcie Klausa, Wioletkę i Słoneczko, urocze i inteligentne rodzeństwo, które musi walczyć o przetrwanie z demonicznym Hrabią Olafem dybiącym na ich życie i majątek…

Książki można kupić tutaj.

Seria niefortunnych zdarzeń

Morderca nigdy nie śpi - McSkyz

Wypad nad fińskie jezioro, który zakończył się tragicznie dla czworga nastolatków.

Tajemnicze zniknięcie dziewczynki sprzed supermarketu.

Zamordowanie trzyosobowej rodziny bez jakiegokolwiek powodu…

Zbiór dziesięciu wstrząsających historii true crime z różnych zakątków świata, które trafiały na pierwsze strony gazet.

Ta książka to nie tylko kronika spraw kryminalnych, z których część po dziś dzień pozostaje nierozwiązana. To przyprawiające o dreszcz przerażenia historie, opowiedziane przez kogoś, kto doskonale wie, jak oddać atmosferę zbrodni, i próbuje zrozumieć motywy.

Książkę można kupić tutaj.

Źródło: Feeria Science

Meluzyna Noctis i Mroczna Głębia - Philip Reeve

Odkryjcie otchłań oceanu i wyobraźni w nowej książce Philipa Reeve’a, autora bestsellerowych Zabójczych maszyn.

Mieszkańcy Burzomorza żyli w ciągłym strachu przed wielką wodą i czającą się w niej tajemniczą, legendarną Gorm. Ich jedyną ochroną był czuwający w Strażnicy Zachodzącego Słońca potomek rodziny Noctis, który codziennie wypatrywał na zachodzie dziwnych zjawisk. Pojawiały się w godzinie zmierzchu, kiedy ściany między światami stają się coraz cieńsze, a przez powstałe w nich szczeliny może prześlizgnąć się zło.

Meluzyna była inna, śniła o oceanie. To wielka woda przywiodła ją na Jesienne Wyspy, które stały się domem dziewczynki. Kiedy była niemowlęciem na brzegu odnalazł ją i przygarnął Strażnik Burzomorza, Andrewe Noctis. Spokojny świat jedenastoletniej Meluzyny zachwiał się jednak w posadach, gdy jej opiekun utonął, trzymając straż. Teraz to ona musi pilnować brzegów wyspy i zachodnich rubieży.

Z jaką tajemną siłą czyhającą w Mrocznej Głębi przyjdzie się zmierzyć dziewczynce? Czy odkryje od

dawna skrywany sekret i ocali Burzomorze?

W Meluzynie Noctis i Mrocznej Głębi znajdziecie przygodę, tajemnicę i pierwotną magię, a także silną bohaterkę, która zmienia się i dojrzewa w trakcie lektury.

Książkę można kupić tutaj.

Źródło: Wyd. Literackie

W powieści Na wieczne potępienie przeczytamy poruszającą historię tego, jak fanatyzm religijny psuje od środka. To klasyczny kryminał o tym, jak pożądanie steruje światem, a widziana w innych nieczystość przysłania tę, która może kalać nas samych.

Bohaterką książki jest podkomisarz Monika Gniewosz, pracująca w policji w Pełni. Kilkoro mieszkańców miasteczka wraca pociągiem do domu. Podróż mija im spokojnie do czasu, aż życie traci jedna z pasażerek.

W pokrytym białym puchem miasteczku panuje przedświąteczna atmosfera, a podkomisarz Monika Gniewosz i jej córka urządzają się w nowo kupionym domu. Kiedy nad miejscowym jeziorem ktoś trafia na zwłoki kobiety i na jaw wypływa sprawa molestowania uczennic liceum, policjantka rzuca się w wir śledztwa. Wkrótce zostaje znalezione następne ciało.

Czy te wydarzenia mają coś wspólnego z zabójstwem w pociągu? Co się kryje w umyśle mordercy? Kolejne elementy układanki zaczynają tworzyć niepokojący obraz.

Źródło: Czwarta Strona

Seria Nierozłączki

Na pierwszy rzut oka Lilkę i Pestkę dzieli wszystko. Jedna jest spokojna, druga nie może usiedzieć na miejscu, jedna nieśmiała, drugiej wszędzie pełno, jedna woli różowe sukienki, druga to zdecydowanie typ chłopczycy skaczącej po płotach i drzewach.

A jednak los je ze sobą zetknął i sprawił, że stały się NIEROZŁĄCZNE.

Pogodne i pełne humoru oraz przygód opowieści o przyjaźni, codziennych rozterkach, radościach, kłopotach i nieznośnym starszym rodzeństwie…

Seria regularnie pojawia się na liście bestsellerów New York Timesa.

Książki z serii zostały przetłumaczone na 15 języków a nawet powstał musical na bazie serii, który miał swoją premierę w San Francisco.

Poznajcie Lilkę i Pestkę (znane również jak Ivy i Bean) – przyjaciółki, które wcale nie chciały się polubić!

Od chwili, w której zobaczyły się po raz pierwszy, Pestka i Lilka wiedziały, że nigdy się nie zaprzyjaźnią. Ale kiedy Pestka robi kawał starszej siostrze i musi się ukryć – i to NATYCHMIAST! – na ratunek przybywa Lilka ze swoją czarodziejską różdżką, farbami do malowania twarzy i wiaderkiem pełnym robaków. Czy dziewczyny wpadną w tarapaty? Być może. Czy będą się świetnie bawiły? Oczywiście!

Czytelnicy z pewnością pokochają tę zadziorną dwójkę i będą z niecierpliwością czekać na dalsze opowieści o jej przygodach, pełne intryg i awantur.

W serii ukazały się do tej pory: Lilka i Pestka, Duch, który musiał odejść, Lilka i Pestka biją rekord świata, Heca z opiekunką, I jak tu być grzeczną?, Skazane na balet, Lilka i Pestka wydają gazetę oraz Lilka i Pestka ratują świat.

Przygody można teraz też śledzić nie tylko czytając, ale również oglądając Netflix, gdzie znajdują się, aż 3 filmy nakręcone na podstawie książek.

Książki z cyklu można kupić tutaj.

seria Nierozłączki