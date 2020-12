Program TV na weekend 11-13.12: Psy 3. W imię zasad oraz Jedyny i niepowtarzalny Ivan

fot. zrzut z wideo/ Kino Świat

Seriale:

PIĄTEK:

Wychowane przez wilki – sez. 1, odc. 8

21:10

HBO

Raised By Wolves opowiada o dwóch androidach – ojcu i matce – którzy mają zadanie wychować ludzkie dzieci na tajemniczej planecie. Gdy ludzka kolonia jest zagrożona rozpadem przez różnice religijne, androidy odkrywają, że kontrola poglądów ludzie jest zadaniem trudnym i zdradliwym.

Melissa i Joey – sez. 2, odc. 12 – 15 - 16:30 (FOX Comedy)

Trefny szmal – odc. 3 – 20:10 (HBO)

Król – odc. 6 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Prezydent z kreskówki – sez. 3, odc. 14 - 21:30 (HBO3)

Ramy – sez. 2, odc. 4 - 22:00 (HBO3)

W szeregach ISIS – odc. 1 – 1:15 (TVP1)

SOBOTA:

Pętla – sez. 1, odc. 1 – 2

23:00

CANAL+ Premium

Policjant Daniel Śnieżek (Antoni Królikowski) poznaje dwóch ukraińskich braci bliźniaków. Alex (Marcin Zacharzewski) i Żenia (Maciej Zacharzewski) Rysiczowie mają znajomości w przestępczym półświatku i dzięki nim Daniel zdobywa upragniony awans i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Nowa pozycja otwiera przed nim zupełnie nowe możliwości. Funkcjonariusz, używając policyjnej odznaki, przejmuje jeden ze znanych domów publicznych. Następnie rozprawia się z konkurencją i pozbywa kolejnych podkarpackich sutenerów. Lawirując między gangsterami a przełożonymi, stopniowo umacnia swoją władzę i wpływy. Prowadzony przez niego dom uciech staje się luksusową ostoją dla osób, którym zależy przede wszystkim na dyskrecji. Klientela lokalu to zatem najróżniejsze publiczne i szanowane osoby, politycy, duchowni, ludzie show-biznesu. Przekonani o anonimowości pozwalają sobie na spełnienie wszelkich, nawet najbardziej wyuzdanych pragnień.

Hiszpańska księżniczka – sez. 2, odc. 2 - 19:00 (HBO3)

Wojownik – sez. 2, odc. 6 - 20:00 (Cinemax)

Patria – sez. 1, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

Upadek – sez. 1, odc. 1 - 8 – 21:15 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Żywi i umarli – sez. 1, odc. 1

21:30

Epic Drama

The Living and the Dead skupia się na Nathanie Appleby, rolniku mieszkającym w 1888 roku w Anglii, który ma obsesję na punkcie udowodnienia istnienia życia po śmierci. Analizuje opętania, paranormalne zdarzenia i wizyty duchów, a wspomaga go Towarzystwo Badania Zjawisk Duchowych. Kiedy śledztwa Nathana stają się coraz bardziej przerażające, odkrywa niepokojące rzeczy, których sobie nigdy nie wyobrażał.

Des – sez. 1, odc. 3 - 20:00 (Cinemax)

Van der Valk – sez. 1, odc. 2 - 20:10 (ale kino+)

Z archiwum X – sez. 11, odc. 1 – 2 – 20:30 (Metro TV)

Treadstone – sez. 1, odc. 7 – 8 - 21:00 (13 Ulica)

30 srebrników – odc. 3 - 22:00 (HBO3)

Syn marnotrawny – sez. 1, odc. 14 - 23:50 (FOX)