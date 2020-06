Program TV na weekend 12-14.06: I tak Cię kocham, Balon i inne

materiały prasowe

PIĄTEK:

Gomorra – sez. 1, odc. 1

23:35

TVP Kultura

Bohaterem serialu Gomorra jest Ciro Di Marzio, prawa ręka ojca chrzestnego organizacji – Pietro Savastano. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy pewne decyzje szefa wprawiają go w konsternację. Gdy Pietro zostaje schwytany przez policję i osadzony w więzieniu, jego zastępca widzi szansę na to, by w końcu stać się nowym liderem. Wojna o kontrolę nad organizacją będzie krwawa, podstępna i mroczna.

Zobacz także:

Kochany bajzel – sez. 2, odc. 2 – 19:45 (FOX Comedy)

Jett - odc. 4 - 20:10 (HBO)

Mrs. America – sez. 1, odc. 7 - 21:10 (HBO)

Betty – sez. 1, odc. 4 - 21:30 (HBO3)

Dave – sez. 1, odc. 5 - 22:00 (HBO3)

SOBOTA:

Dom grozy – sez. 1, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Dom Grozy (Penny Dreadful) to elektryzujący serial z doborową obsadą, który łączy w sobie elementy horroru i psychologicznego dramatu. Jest bezbłędnie napisany i zagrany. Jego atutem są wyraziste, pełne tajemnic postacie (wśród nich znani z literatury grozy doktor Frankenstein, Dorian Gray czy profesor Abraham Van Helsing), trzymająca w napięciu akcja oraz sugestywna atmosfera. Twórcy bardzo starannie oddali też realia wiktoriańskiego Londynu. [opis dystrybutora]

Zobacz więcej:

Spisek prochowy – odc. 3 - 20:00 (Cinemax)

Norskov – sez. 2, odc. 1 – 2 - 20:10 (ale kino+)

NIEDZIELA:

Okręt – sez. 2, odc. 5

21:30

Epic Drama

Fabuła serialu skupia się na załodze okrętu podwodnego U-612, która pod dowództwem kapitana Klausa Hoffmanna szykuje się do udziału w wojnie.

Zobacz także:

Syrena – sez. 3, odc. 3 - 21:00 (HBO3)

To wiem na pewno – odc. 6 (ost.) - 3:00 (poniedziałek) (HBO)