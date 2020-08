Program TV na weekend 21-23.08: Gran Torino, Chinatown i inne

fot. materiały prasowe/Warner Bros.

Seriale:

PIĄTEK:

Avenue – sez. 5, odc. 8

21:30

HBO3

Akcja produkcji dzieje się w przyszłości, a jej bohaterem jest kapitan tytułowego, kosmicznego statku wycieczkowego.

SOBOTA:

Mayans M.C. – sez. 1, odc. 1 – 10

20:00

HBO3

Mayans szykują się do przewozu narkotyków. EZ, który dopiero dołączył do klubu, zostaje wraz z bratem przydzielony do ochrony ładunku. Podczas akcji ciężarówka zostaje zaatakowana przez zamaskowanych napastników. Klub wpada w kłopoty, ponieważ towar należał do Galindo, szefa kartelu. Ten żąda, by odzyskali narkotyki. Trop prowadzi do plemienia Base Town.

NIEDZIELA:

Tacy jesteśmy – sez. 4, odc. 15 – 16

1:20 (poniedziałek)

FOX

Serial opowiada o rodzinie Pearsonów, którzy muszą stawiać czoła codzienności, mierzyć się ze stratą członków rodziny, walczyć z nałogami i zmagać się z własnymi mentalnymi problemami.

