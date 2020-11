QUIZ: Rozpoznaj bohatera kultowego serialu TVP

TVP

Po co komu protagoniści amerykańskiego kina, gdy nasza rodzima telewizja ma do zaoferowania prawdziwy panteon charakterystycznych bohaterów. Od klasyków, przez produkcje gatunkowe, aż po popularne telenowele. Weź udział w zabawie i sprawdź swoją wiedzę. Czy rozpoznasz po zdjęciu daną postać? Czy uda Ci się dopasować do niej właściwie imię i nazwisko? Część pytań może okazać się zagwozdką nawet dla prawdziwych wyjadaczy, ale z drugiej strony, kto z nas nie wychował się na polskich produkcjach? Czasem wystarcza jedno skojarzenie z dzieciństwa, aby wspomnienie wróciło. A to już pierwszy krok do perfekcyjnego rozwiązania quizu. Jednym słowem - do dzieła!