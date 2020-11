QUIZ: Rozpoznasz seriale TVP po zdjęciu?

TVP VOD

Polskie seriale prezentują różnorodną tematykę i czerpią z wielu gatunków - mamy komedie, seriale obyczajowe, dramaty i produkcje kostiumowe. Czy potraficie jednak rozpoznać większość z nich po jednym kadrze?

Przed Wami dwadzieścia tytułów do odgadnięcia. Do wyboru cztery warianty, ale tylko jeden z nich jest prawidłowy. Jeśli uznacie, że nie jesteście jeszcze gotowi do wzięcia udziału w zabawie, możecie dokonać rekonesansu na platformie TVP VOD, na której dostępne są wszystkie seriale biorące udział w quizie.

Sprawdźcie swoją wiedzę i umiejętność rozpoznawania seriali TVP tylko po jednym kadrze: