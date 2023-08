Głośne filmy dla dorosłych z roku, w którym się urodziłeś. Sprawdź co grali w kinach, gdy przychodziłeś na świat

fot. materiały promocyjne

Serwis ranker.com, który skupia setki interesujących rankingów i zestawień, prezentuje bardzo ciekawą listę. Dowiemy się z niej jakie filmy mogli oglądać nasi rodzice, gdy nas jeszcze nie było na świecie. Oto obrazy z najwyższą kategorią wiekową. Produkcje przepełnione seksem, grozą i przemocą. Szokujące, odważne i bezkompromisowe. To one budziły największe emocje i to o nich wówczas było głośno w popkulturze. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę zakres czasowy 1980-2005, czyli ci z nas, urodzeni w 2005, teraz właśnie wchodzą w pełnoletność. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o filmach przyporządkowanych do Waszego roku urodzenia!

Głośne filmy dla dorosłych z roku, w którym się urodziłeś

1980 - Błękitna laguna: Kontrowersyjny film przepełniony nagością. Pikantności dodaje fakt, że występująca w roli głównej Brooke Shields miała tylko 14 lat podczas kręcenia. Na szczęście w scenach erotycznych zastępowała ją dublerka.